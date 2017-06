(24SATA.INFO)

Popularni američki pjevač Asher Monroe izdao je album pod nazivom "Inner Warrior", a album već bilježi zavidne rezultate u Americi i Zapadnoj Evropi. Prošlog ljeta Asher je boravio u našoj regiji, a dio pjesama je studijski obradio i u Sarajevu.

Zahvaljujući najpoznatijoj Bosanki na svijetu i humanitarki Saneli Jenkins, zemlje naše regije su u samom prioritetu kada je u pitanju promocija albuma.



On je prije nekoliko godina snimio i spot u BiH u produkciji oskarovca Danisa Tanovića koji je kasnije promovisan u Americi.



Sam Asher svake godine, osim Kana i Ibice, uživa na obalama Hrvatske i Crne Gore kao i u Sarajevu, gdje provodi dio svog odmora.



Kako je sam rekao i album je dobrim djelom inspirisan Balkanom i multikulturalnošću od koje je satkan.



"Balkan je nešto posebno u Evropi", rekao je Asher. "Ovdje postoji energija i inspiracija koju ne možete naći u drugim krajevima svijeta. Ljudi prate evropske i svjetske trendove, kako u modi tako i u muzici, a opet su svoji. To je bogatstvo koje treba njegovati."



