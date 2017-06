Goran Bregović je u novom intervjuu za zagrebački "Večernji list" opisao početak svoje karijere.

Goran Bregović

Zanimljivo je da je klasična muzika igrala važnu ulogu u njegovom odrastanju.



"Moj otac, koji je bio vojno lice, kao mlad je svirao violinu u svom selu Sveti Petar Čvrstec kod Križevaca. Poslije, kad je otišao u penziju, vratio se sviranju sa svojim pajtosima iz mladosti. Njegova želja je bila da ja učim violinu u muzičkoj školi, ali ja baš nisam bio za to. To je težak instrument koji treba mnogo vježbati, a ja sam više za gitaru, koja se ovako kako je ja sviram može naučiti za nedjelju dana", prisjetio se Bregović i nastavio priču o početku svoje karijere.



"Počeo sam vrlo rano i svirao vrlo dobro. Najranije profesionalno iskustvo imao sam u striptiz-baru Splendid u Dubrovniku. Odatle nas je pokupio neki Italijan da sviramo u jednom baru u Italiji. Tako da sam započeo kao striptiz-bar muzičar, što je uvijek dobar znak. Kada imaš sedamnaest godina i gledaš toliko golih žena, to je očito znak s neba, kao da mi je Bog rekao: Bregoviću, ti ćeš se zabavljati s ovim što radiš", ispričao je kroz smijeh Bregović.



"Muzika nije ništa neophodno. Ona je kao so u hrani. Može i bez nje, ali malo je bljutavo. Tako bi i naši životi izgledali bez muzike".





(24sata.info)