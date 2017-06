U petak navečer počinje peto izdanje open-air festivala Mostar Summer Fest na kojem će u sljedeća dva dana nastupiti više od 30 vrhunskih izvođača.

Mostar Summer Fest / 24sata.info

Prve večer na main stageu posjetitelje će zabavljati Massimo, Zabranjeno Pušenje, Edo Maajka, Sassja, Clockwork psycho i Floridus.



Pored glavne pozornice, tu je i e-MOtion stage na kojem će posjetitelji uživati u vrhunskoj elektronskoj glazbi, dok će se posjetitelji u chill out zoni moću opustiti i uživati u bogatom popratnom sadržaju Festa.



Tu će se moći dobiti i besplatnu karikaturu za uspomenu, pogledati MSF BEST OF izložbu fotografija, iskušati snagu u Rugby korneru, napraviti fotku u foto kabini, potpisati se na 'BEFORE I DIE zid' te uživati u plesu na svili.



U okviru ovogodišnjeg Mostar Summer Fest održat će su SHOUTGUN Vol. 4, najprestižnije bh. natjecanje u hip-hopu i break danceu.



(FENA)