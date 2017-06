Popularna britanska pjevačica Adele održava posljednje koncerte u svom gradu Londonu, u okviri turneje koja je trajala 15 mjeseci. Publici je kazala kako je ovo kraj i da vjerovatno više nikada neće ići na turneje.

Adele / 24sata.info

Adele je održala koncerte u Velikoj Britaniji, širom Evrope, u SAD-u, Australiji i Novom Zelandu. Ukupno je imala 123 koncerta, nakon čega je shvatila da više ne može.



"Turneja je osebujna stvar, ne odgovara mi baš najbolje. Ja sam pravi kućni tip i uživam u malim stvarima. Plus, dramatična sam i imam užasnu historiju turneja. To je to", kazala je pjevačica.



Istakla je da je bilo teško, ali uzbudljivo te da joj je bilo zadovoljstvo što je to uradila.



"Turneje sam radila samo zbog vas i nadam se da sam ostavila na vas onakav dojam kakav su na mene ostavili moji omiljeni umjetnici u životu. Željela sam da moji posljednji koncerti budu u Londonu jer ne znam hoću li više ikada ići na turneju i htjela sam da posljednji put bude u mom domu. Hvala vam na ludoj ljubavi i ljubaznosti. Pamtit ću ovo do kraja života", poručila je Adele.



Saopćila je ovo nakon prvog od četiri koncerta na stadionu Wembley na kojem je prisustvovalo 98.000 fanova.





(Klix.ba)