Prva večer Mostar Summer Festa izazvala je veliku pažnju Mostaraca koji su pohrlili u festivalsku zonu, gdje su do ranih jutarnjih sati uživali uz Zabranjeno pušenje, Massima, Edu Maajku i brojne druge izvođače.

Foto: FENA

Mostarski festival, koji se održava na tri stagea, otvorio je mladi bend Floridus, nakon čega su glavnu pozornicu okupirali Clockwork psycho, bend iz Slovenije koji je razdrmao publiku do srži i dokazao kako punk nipošto nije mrtav.



Iako je bilo izazovno nakon njihovog nastupa dodatno zagrijati publiku, to je pošlo za rukom Edi Maajki i Frenkiju koji su u svom prepoznatljivom tonu bacali rime u jedan glas s posjetiteljima.



Oko 23 sata Na pozornicu popeo se Massimo koji je svoj skoro dvosatni nastup obilježio hitovima poput 'Suze su nam stale na put' i 'Iz jednog pogleda'.



Bila je to nastup tijekom kojeg je publika uživala u vrhunskom zvuku i emocijama koje je Massimo podijelio sa publikom, te opravdao svoj imidž kao jednog od ponajboljih vokala regionalne glazbene scene.



Uslijedio je nastup "Zabranjenog pušenja" koje je energičnim nastupom razbudilo mostarsku publiku. Sejo i ekipa su sa sobom donijeli sjajnu energiju koja se kroz tekstove poznatih "Il' si bos il' si hadžija" i 'Pišonja i žuga" s glavnog stagea proširila na cijelu festivalsku zonu.



Prva noć Festivala na glavnom stageu je zatvorena uz Sassju koja je najavila provod koji će prepričavati unucima, a sudeći po reakcijama publike, svoje obećanje je itekako ispunila, priopćili su organizatori.



Paralelno s glavnim stageom, na e-MOtion stageu nastupili su neki od najboljih DJ-eva domaće electro scene uz čije su ritmove posjetitelji dočekali prve jutarnje zrake.



Provod na Mostar Summer Festu nastavlja se u subotu kada se očekuje nastup Hladnog Piva, Mostar Sevdah Reuniona, Jorgovana te Left Lane Cruisera.



(FENA)