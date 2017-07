Druga večer ovogodišnjeg Mostar Summer Festa potvrdila je postavljene standarde od prethodne noći te kreirala intezivnu zabavu za hiljade onih koji su tražili provod u mostarskoj industrijskoj zoni.

Arhiv / 24sata.info

Znajući kvalitet i popularnost Hladnog piva i velikog domaćeg aduta Mostar Sevdah Reuniona, niko nije sumnjao da će zabava biti vrhunska.



Svaki nastup Mostar Sevdah Reuniona u njihovom gradu poseban je doživljaj, emotivan i drugačiji, nego su to njihove svirke bilo gdje drugo. Bilo je to i na početku sinošnje zabave na glavnoj pozornici, redale su se legendarne sevdalinke u modernim aranžmanima, publika je pjevala nezaboravne stihove, svima se učinilo da je nastup trajao mnogo kraće nego je to zaista bio slučaj.



Sevdah je zamijenio rock, na scenu se popeo Mile Kekin i legendarni zagrebački band Hladno pivo. Uslijedilo je sat vremena gitarskih rifova i britkih, ironičnih i društveno kritičkih stihova. Publika je s Kekinom pjevala "Superman", "Samo za taj osjećaj" i brojne druge hitove.



Na glavnoj pozornici uslijedili su američki band Left Lane Crusier, potom Kiša metaka, Jorgovani, Futavci i Tattoo. Mnogo dobrog raspoloženja bilo je i na e-MOtion stageu, gdje je okupljeno mnoštvo uživalo uz Petara Dundova, Leu Dobričić, Peru FullHouse aka Skeptik, Jolly Joke, Alena Milivojevića, Erga i Martina Gabrića.



U pauzama posjetioci su šetali po festivalskom prostoru između tri velike pozornice, fotografisali se na selfie tornju, gledali nastupe sa vatrom, cirkusante, kao i brojne druge atrakcije, sve to naravno uz obilje ugostiteljske ponude.



Kad se spustio zastor na ovogodišnji fest, sigurni smo da su organizatori bili zadovoljni ostvarenim, publika još i više. Ostao je veliki zadatak za narednu godinu, ponoviti zaista sjajnu organizaciju ovog prepoznatljivog open-air festivala koji s pravom stoji uz bok vrhunskim festivalima regije.

(Klix)