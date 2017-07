Urbana legenda, nastala najvjerovatnije u Banjaluci gdje se ovo više puta desilo, kaže da uvijek kad Damir Urban drži koncert pada kiša.

Damir Urban

To se potvrdilo i na Tjentištu, trećeg i posljednjeg dana "OK festa", gdje su, pored Urbana, zvijezde večeri na glavnoj bini bili "Let 3" i "Dubioza kolektiv".



Interesantno, ruralno Tjentište je kisnulo tokom pola posljednjeg dana festivala i cijelu noć. Legenda se, kažemo, potvrdila, ali to je važilo samo za vrijeme dok Urban nije bio na sceni, kada su se oblaci nakratko (a kratko se uvijek čini vrijeme dok je on na sceni) smirili.



Tokom svih ostalih svirki skakala je mokra, ali razdragana publika. Tako je bilo i na OK stageu, gdje su u poslijepodnevnim časovima svirali "Deca loših muzičara" i "Zoster".



Damir Urban sa svojim bendom "Urban & 4", stoga, poručio je "budi moja voda, ja sam sada vatra" i nebesa su ga poslušala. Sjajnom svirkom ugrijao je prisutne, među koje je par puta tokom koncerta i silazio, a kakvi su njegovi utisci o svirci, festivalu, te šta misli o Tjentištu kao istorijski važnoj lokaciji, po silasku sa bine pričao je za "Nezavisne".



NN: Utisci?



URBAN: Raspoloženje publike, mjesto na kojem sviramo, sve skupa je iznad mojih očekivanja. Predivna večer, žao mi je što nismo došli, ali nemoguće je zbog svirki, dandva ranije, ostali ovdje, družili se s ljudima i, na neki način kao krunom dolaska završili svirkom. Žao mi je da nismo ovdje više vremena, ali sljedeće godine znam da ćemo doći makar turistički.



NN: Dvoumili ste se na kraju da odsvirate još jednu ili dvije pjesme...



URBAN: Dvoumimo se stalno, šta da radimo, ali ima još jedna stvar, s obzirom na to da je ovo festival i s obzirom na to da na neki način treba držati publiku budnom. Međutim, za razliku od većine festivalskih iskustava, ovdje na tonskoj probi upoznao sam hrpu ljudi, slikalo se, zamolili su me da ispunim i svi su imali te čudne želje. I onda smo, evo, pokušali i te njihove želje ispuniti i uvrstiti pjesme koje su tražili u set listu. To je koncert odvelo nekim drugim putem.



NN: Koja je onda razlika između solističkog koncerta, kada znate unaprijed da ćete izaći na bis, i festivala kada je to rijedak slučaj?



URBAN: Jedina razlika je u tome što na solističkom koncertu svi dođu isključivo zbog tebe. Ovdje mi imamo u publici ljude koji su došli zbog "Dubioze" ili zbog "Leta 3". Neki su došli i zbog nas i sad ovdje se radi o tome da mi moramo, glupo je reći, zadovoljiti, jer nije ovo seks, ali moramo biti podnošljivi svima.



Na festivalima to nekad uspijemo, nekad ne. To je razlika. Na solističkim koncertima možeš izvesti šta god želiš, oni su upoznati s tvojim materijalom i možeš ih voditi gdje god želiš. Vrijeme nije ograničavajući faktor, a ovdje jeste, imaš svoju satnicu i u tih sat, sat i po vremena moraš ugurati sve pjesme koje želiš da izvedeš. Jednostavno u ringu si i daš sve od sebe.



NN: Što se tiče ovog festivala, da li vjerujete da će vratiti onaj stari sjaj mjestu koje ima nesumnjivi istorijski značaj?



URBAN: Teško da će išta više vratiti sjaj nekim prošlim vremenima, nekim prošlim vrijednostima, zato što se to pogubilo i nestalo. Nisu krivi mladi ljudi, koji ne znaju ništa o tome. Krivi smo jednostavno mi što smo dozvolili da im ova bagra prodaje pizdarije. Svi se moramo srediti jer smo bili šupci u određeno vrijeme i što dozvoljavamo i dandanas da nam je.. majku oni koji nas vode.



To su uglavnom ljudi bez ikakvih ideja, koji ne mogu da nam omoguće bolje danas, a kamoli bolje sutra. Jedino što oni mogu jeste da nas uvaljaju u nekakve prošle priče i na taj način da nam mažu oči kako ne bismo vidjeli koliko nam je loše.



Prvi političar koji se pojavi s nekakvom vizijom, s nekakvom idejom da ljudima obezbijedi bolju današnjicu, a onda naravno i našoj djeci bolje sutra, on će biti nekakav mesija, jer mi takvog nemamo. Tako da, da li će ovaj festival vratiti sjaj prošlim vremenima neće, ali mi ćemo sigurno dobiti jedan dobar festival, dobićemo festival na mjestu koje zaslužuje imati svoju publiku. Oni koji znaju cijeniće i to je sasvim dovoljno.



NN: U tom kontekstu, koja je po Vašem mišljenju moć muzike?



URBAN: Moć muzike je i velika i nikakva. Što se mene tiče, ja sam primijetio da kad hoćeš da preneseš nešto pametno, kad hoćeš da budeš politički i socijalno angažiran, da udaraš na kriva vrata.



Zapravo glazba ne može ponuditi nikakva rješenja, prije da postavi nova pitanja, ali glazba može senzibilirati ljude. Recimo, ja sam siguran da je nemoguće da ovi ljudi koji odu s ovog festivala razbijaju vozila, da pale ljudima kuće, da siluju, ruše.



To je naprosto nemoguće da se desi s ovim ljudima koji se grle i ljube, jer ja sam primijetio kada sam sišao u publiku oni su svi zagrljeni, zaljubljeni, čak se i gube granice s kim si došao, je li ovaj iz tvog društva ili nije.



Dakle, rock koncerti i rock glazba mogu ljude povezati i svojom iskrenošću i senzibilitetom učiniti ljude boljima. Da nisu u mogućnosti ili stanju da učine nikakav zločin i nikakvu lošu stvar, tako da to je ono što glazba može. Međutim, neprijateljske snage su velike i zajebane. Nisam siguran šta će se dešavati u budućnosti, ali ako ništa živimo u uzbudljivim vremenima. Puno je stvari na nama i ako želimo da nam bude bolje moraćemo uzeti stvari u svoje ruke.





