Popularni američki reper Snoop Dogg priznao je kako je novi album njegovog kolege Jay Z-a morao preslušati preko pirat kopije jer se, kako kaže, ne razumije u streaming servis Tidal preko kojeg se zasad jedino može legalno preuzeti album "4:44".

Snoop Dogg je svoje iskustvo podijeli sa fanovima u videu koji je objavio na Instagramu.



"Vrh jutra! Čuo sam da je Jay Z objavio još jedan prokleti, vrući album. Morate mi objasniti. Otišao sam na iTunes da nađem album, ali nisam uspio. Zato mi ga je moj jaran poslao, ako razumijete", rekao je Dogg.



Tidal je inače Jay Z-ev muzički streaming servis koji je reper pokrenuo kako bi "vratio vrijednost muzici". Jay Z je jedan od suvlasnika servisa, a svoj udio imaju i njegova supruga Beyonce, Win Butler, Regine Chassagne, Kanye West, Jack White, Daft Punk, Chris Martin iz Coldplaya, Calvin Harris, Rihanna, Madonna i drugi.



Mjesečna pretplata na Tidalu iznosi 19,99 dolara za one koji žele zvuk visoke kvalitete te 9,99 dolara za zvuk standardne kvalitete. Snoop Dogg nikad nije plaćao ovu pretplatu niti se prijavio na Tidal.



"Nemam Tidal. Zato mi je prijatelj prošvercao album. Ja sam na iTunesu. Ne razumijem šta je Tidal, morate mi to objasniti. To nema nikakvog smisla", dodao je Dogg u videu.



Osim na Tidalu, album "4:44" će za nekoliko dana biti aktivan i na servisu Apple Music. Dogg očito nije mogao čekati da na legalan način čuje nove pjesme njegovog kolege repera.







