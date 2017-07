Nastupom DJ Hardwella na glavnoj pozornici Petrovaradinske tvrđave kod Novoga Sada u ponedjeljak rano ujutro završen je ovogodišnji muzički festival „Exit“ koji je posjetilo rekordnih preko 215.000 gostiju, prenijeli su vojvođanski mediji.

Foto: Agencije

Organizatori jednog od najboljih muzičkih festivala u Europi mogu biti više nego zadovoljni jer pored rekordnoga posjeta s punim pravom mogu reći da je 18. izdanje Exita bilo i, kada se pogleda lista sudionika, najkvalitetnije do sada jer je svaka od pet večeri obilovala nastupima najvećih svjetskih, regionalnih i domaćih zvijezda, zaključila je agencija Tanjug.



Usprkos dolasku rekordnog broja posjetitelje, među kojima prednjače mladi iz zapadne Europe, mediji nisu kao prethodnih godina zabilježili teže nesretne slučajeve, čak i pogibije, i incidente.



Petodnevni „Exit“ počeo nastupom riječkih indi-rokera "Jonathan", dok je glavni događaj otvorenja festivala bilo gostovanje benda "The Killers".



„Exit karavan“, kako da nazivaju mjesni mediji, poslije krstarenja od Umaga i „Sea Star“ festivala, preko Temišvara, odnosno „Revolution“ festivala i Novog Sada, seli se u Crnu Goru, odnosno u Budvu gdje će od 13. do 15. srpnja biti održan četvrti po redu „Sea Dance“ festival.



„Exit“ se počeo održavati devedesetih godina i međuvremenu je prerastao u jedan od najvećih muzičkih festivala ove regije.



(FENA)