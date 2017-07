Deseti Demofest, najpoznatiji festival demo bendova u jugoistočnoj Evropi, počinje sutra na tvrđavi Kastel, koja je smještena u samom srcu grada, na obali rijeke Vrbas, a ovogodišnji line up čine brojne internacionalne i regionalne muzičke zvijezde, kao i 50 demo bendova iz cijele ex-Yu, koji će nastupati na dvije festivalske bine.

Foto: 24sata.info

Tokom tri dana festivala, od 20. do 22. jula, u revijalnom programu Demofesta nastupiće Rudimental DJ set, Marky Ramone, Ky-Mani Marley, zatim Freemasons, Funkerman, Dubioza kolektiv, kao i Edo Maajka, Bad Copy, Lačni Franz, Projekt Rakija, zahvaljujući generalnom sponzoru jubilarnog Demofesta Banjalučkoj pivari, prijatelju festivala kompaniji m:teli oficijelnom telefonu festivala Huawei P10. Zasviraće i prošlogodišnji pobjednici Seine, Letarg i Degeneza, dok će za lokalnu podršku biti zaduženi Sopot, Shanghai Street Fight i Važno obavještenje.



Uz glavni program, svi posjetioci tvrđave Kastel će biti u prilici da uživaju u raznim drugim sadržajima, koji su pripremili organizatori i sponzori festivala.







Pored večernjeg programa, Demofest je i ove godine spremio dnevne sadržaje tokom sva tri festivalska dana. Sve aktivnosti dnevnog programa festivala biće organizovane u Kulturnom centru Banski dvor, u sklopu kojeg će publika moći da prisustvuje okruglom stolu "Žene u umjetnosti", promociji knjige Vedrane Rudan "Muškarac u grlu", a tu su i "Dinja – stand up show" sa Sandrom Silađev – Dinjom, te čak četiri izložbe. U Banskom dvoru biće upriličena i promocija albuma prvenca grupe Seine, pobjednika prethodnog Demofesta, kao i promocije već pomenutih lokalnih bendova.



Banjalučki Demofest ove godine donosi još jedan novitet, a u pitanju je beskontaktno plaćanje, a sve detalje možete pronaći na sajtu festivala www.demofest.org i zvaničnoj Facebook stranici.







Demofest je postao jedan od najuspješnijih festivala u ovom dijelu Evrope i uvršten je na UNESCO listu projekata od posebnog značaja za povezivanje i razvoj kultura u zemljama Evrope.



Takođe, Demofest je 2016. godine nominovan za prestižnu nagradu UK Festival Awards, i to u kategoriji "Best Overseas Festival", odnosno najbolji festival van Velike Britanije, a ove godine je odstrane Flight Networka, najveće turističke agencije iz Kanade,proglašen za jedan od evropskih festivala koji ima naprisniji odnos sa publikom.



