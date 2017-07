Od početka jubilarnog, desetog Demofesta dijeli nas samo nekoliko sati, a kako bi oni što brže prošli u Banskom dvoru je zvanično otvoren dnevni program festivala.

Foto: 24sata.info

Posjetioci imaju priliku da posjete brojne sadržaje koje su za njih pripremili organizatori festivala, a Demofest press centar je danas posjetio i šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark, koji je izrazio svoje oduševljenje projektom.



Brankica Janković, direktor Demofesta, naglasila je da su očekivanja od ovogodišnjeg izdanja festivala velika, te da su organizatori dali sve od sebe kako bi napravili iskorak u odnosu na prošlu godinu, a na posjetiocima je da procijene da li su u tome uspjeli.



„Novitet je da se ove godine zabavljamo na dvije bine. Ta ideja je nastala zbog 400 demo bendova koji se svake godine prijave na naš konkurs i žele da nam se uživo predstave. Do sada je nastupalo 30 demo bendova, a ove godine ih je čak 50. Nadamo se da je to put i za dalje širenje“, navela je Janković, te podsjetila da je ove godine Demofest odabran kao jedan 21 festivala u Evropi koji su najprisniji sa svojom publikom.







„Jako smo ponosni na to jer sve što radimo radimo isključivo zbog publike. Naredne godine od nas možete očekivati i filmski festival koji upravo pripremamo“, najavila je ona.



Nakon specijalne festivalske limenke, Banjalučka pivara je pripremila još jedno iznenađenje u susret desetom rođendanu Nektar Demofesta. Naime, kao generalni pokrovitelj festivala, Banjalučka pivara je kreirala Nektar X Weiss, limitirano izdanje pšeničnog piva, koje će biti isključivo dostupno tokom desetog izdanja Nektar Demofesta na prostoru tvrđave.



"Naš glavni majstor pivar je napravio novo kraft pivo za obilježavanje desetogodišnjice Nektar Demofest festivala koje smo nazvali Nektar X Weiss. Cilj nam je bio da napravimo osvježavajuće pivo sa voćnim ukusom za vrele ljetne noći. Odlučili smo se da na ovaj način iznenadimo sve ljubitelje vrhunskog piva i sjajne muzike, koji su saradnjom ova dva domaća brenda postali zaštitni znak Banjaluke, " izjavio je Nicholas Penny, generalni direktor Banjalučke pivare.



Deseto izdanje Demofesta došlo je u kombinaciji sa novim modelom Huawei P10, koji je zvanični telefon festivala i zadužen je za sjajne selfije na tvrđavi Kastel. Dalibor Ritan, generalni direktor terminalnog odjeljenja kompanije Huawei u BiH, iskoristio je priliku da čestita deseti rođendan festivala.



„Jedva čekam da pogledam nastupe demo bendova. Nadam se da ćete odvojiti malo vremena da posjetite m:tel i Huawei kutak, te se lično uvjerite u odlične performanse oficijelnog telefona Demofesta“, rekao je Ritan u svom obraćanju.



Od samih početaka ovaj festival je mogao da računa na nesebičnu podršku kompanije m:tel, koja je uz njega cijelu deceniju. Milica Stojaković, portparol kompanije m:tel, podsjetila je ova kompanija podržava Demofest još od vremena kada je bio samo ideja.



„Ova deseta godina će biti bolja nego ikada. Pripremili smo nagradu za najbolji demo bendo po izboru publike. Na Demofest Facebook stranici možete pronaći aplikaciju putem koje ćete preslušati pjesme demo bendova i glasati za najbolji, a kompanija m:tel će najbolji nagraditi laptopom. Kao i prethodnih godina, tu je i nagrada za najboljeg novinara, koji će za svoj doprinos promociji Demofesta dobiti tablet“, poručila je ona, te pozvala posjetioce da posjete m:tel kutak i upoznaju se sa posebnim ponudama koje su trenutno aktuelne.

Tokom tri dana festivala će se na binama Demofesta susresti bendovi iz šest zemalja regiona. Posjetioce će u revijalnom dijelu programa zabavljati Rudimental DJ set, Marky Ramone, Ky-Mani Marley, zatim Freemasons, Funkerman, Dubioza kolektiv, kao i Edo Maajka, Bad Copy, Lačni Franz, Projekt Rakija. Tu su i prošlogodišnji pobjednici Seine, Letarg i Degeneza, kao i banjalučki bendovi Sopot, Shanghai Street Fight i Važno obavještenje.



Ovogodišnji dnevni program koncentrisan je oko društveno-odgovornih tema, pa već danas od 17 časova u Banskom dvoru možete prisutvovati okruglom stolu „Žene u umjetnosti“, na kome će govoriti Vedrana Rudan, Ida Prester, Staša Koprivica, Mladen Miljanović i Sandra Silađev Dinja.



Kapije festivala otvaraju se u 20 časova. Ulaz je besplatan do 21 čas, nakon čega se naplaćuje 8 KM. Još jedan od ovogodšnjih noviteta je i bezkontaktno plaćanje koje će se vršiti putem posebnih festivalskih kartica. Kako bi svim svojim posjetiocima omogućio uživanje bez prepreka, Demofest je kreirao poseban prostor za osobe sa invaliditetom i njihovu pratnju.







(24sata.info)