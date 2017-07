Najveći regionalni festival za demo bendove, banjalučki Demofest, u četvrtak, 20. jula, započeo je proslavu svog 10. rođendana, i to u velikom stilu. Sa dvije festivalske bine u finale demo takmičenja plasiralo se pet mladih bendova, dok je nastupilo isto toliko revijalnih izvođača.

Program na centralnoj, Basstion bini otvorilo je 15 neafirmisanih sastava iz šest država okruženja, koji su još jednom pokazali koliko mladih muzičkih muzičkih talenata postoji na domaćoj sceni. Odlukom žirija, u veliko finale su prošla dva sastava u čijem zvuku dominiraju tipično američki ritmovi, beogradski sastav Stepa i Fed Horses iz slovenačkog Logateca, zatim žestoki zagrebački metal bend Pale Origins, te novosadski Wolfram, koji kombinuje domaću tradiciju sa čvrstim gitarama. Iz benda Stepa kažu da su veoma zadovoljni, te da od finala nemaju nikakvih očekivanja.



“Zadovoljni smo prvenstveno time što smo prošli u finale, ali i zato što uopšte imamo priliku da učestvujemo na ovakvom festivalu“, naveli su oni.



Wolfram je i ranije nastupao na Demofestu, što im je znatno olakšalo ovogodišnje takmičenje, jer su im mnoge stvari poznate od ranije.



„Atmosfera je ovaj put mnogo opuštenija i zbog toga nam je sve lakše. Ljudi su zaista divni, osjećamo se kao da smo kod kuće“, rekli su nam iz Wolframa.



Njihove stavove dijele i članovi bendova Fed Horses i Pale Origins, koji ističu da se na Demofestu mnogo zabavljaju i povezuju sa drugim muzičarima. U takmičenju na Beton bini je nastupilo devet grupa, a dalje je prošla najbolja od njih. Po ocjeni žirija, to je bio alternativni bend Slonz iz Šapca. Članovi benda rekli su nam da ne znaju hoće li i u finalu svirati istu pjesmu, ali da će se definitivno potruditi da se drugom žiriju predstave u najboljem svjetlu.



„Atmosfera na Beton bini je bila odlična, posjetili smo i Bastion binu, te primijetili da su tu nastupali kvalitetniji bendovi“, istakli su oni.





Čast da prvi nastupe na novoj Demofestovoj bini imali su prethodno članovi Važnog obavještenja, banjalučke rok grupe koja je polučasovnom revijalnom svirkom predstavila svoj novi studijski album. Sa druge strane je trećeplasirani sastav Demofesta 09, Letarg iz Koprivnice, na Basstionu predstavio sav muzički potencijal koji je prepoznao prošlogodišnji Demofestov žiri. Zoran Predin, član žirija na Bastion bini i frontmen benda Lačni Franz, kaže da je veoma zadovoljan onime što je čuo tokom prve večeri Demofesta.





„Kada uživo slušate neki bend to mijenja utisak koji ste stekli slušajući ga kod kuće. Zvučna slika se promijeni i krene neki potpuno drugi film, pa se i ti moraš resetovati. Podsjeća me na 1979. godinu kada sam u Subotici sa svojim bendom bio u istoj situaciji kao ove mlade kolege. Vrlo sam zadovoljan kvalitetom sviranja. U moje vrijeme su ljudi učili svirati gitaru posebno za festival pa su onda više trenirali poze nego svirali“, naveo je on.



Publika se tokom cijele večeri kretala tvrđavom Kastel, naizmjenično prateći program na Basstion i Beton bini, a veliko interesovanje privukao je i Silent disco, organizovan u sklopu festivalske Chill zone. Posjetioci su se, ipak, podijelili u dva velika tabora iza ponoći, kada su na stejdževe izašle zvijezde revijalnog programa.



Marky Ramone, jedini živi član zlatne postave kultnog benda The Ramones, priredio je prisutnima pravu pank žurku. Bez ikakve pauze i najmanje zadrške, Marky i njegov hiperenergični sastav Blitzkrieg stvorili su jedinstvenu atmosferu svojstvenu Ramones-ima i beskompromisnom svirkom njen intenzitet postepeno podizali do maksimuma. To je prepoznala i publika, koja od početnih „Psycho Therapy“ i „Do You Wanna Dance“, preko neprevaziđenih „Sheena Is a Punk Rocker“, „Pet Sematary“ i „I Wanna Be Sedated“, pa sve do završnice sa dva bisa nije ni na trenutak stala, reagujući na svaki žestok ton i energičan pokret sa Basstiona.



Skoro istovremeno, Edo Maajka je na Beton bini demonstrirao snagu spajanja žanrova, prvi put u Banjaluci nastupivši u pratnji benda. Publika, koja je do posljednjeg centimetra ispunila prostor ispred manjeg festivalskog stejdža, vjerno ga je pratila, kako kroz nove aranžmane dobro poznatih hip hop himni poput „Saletove osvete“, tako i kroz novije hitove kakav je „No Pasaran“.



Kako su ovi izvođači među zidine Kastela upumpali ogromnu količinu energije, dobar dio posjetilaca je ostao na banjalučkoj tvrđavi do samog kraja programa, jer je prvo veče u svom ritmu zatvorio svjetski poznati DJ Funkerman.



Osim na mnogobrojne svirke, prisutni su vrlo pozitivno reagovali i na brojne novitete koje je donio deseti Demofest, poput beskontaktnog plaćanja, platforme za posjetioce sa invaliditetom ili zabavnog kutka za Demofest vjenčanja, organizovanog u saradnji sa satiričnim web portalom 50nijansipive.com.

Večernji program se nastavlja u petak, 21. jula, kada će na Kastelu nastupiti druga grupa polufinalista Demofestovog takmičenja, ali i revijalni izvođači Ky-Mani Marley, Lačni Franz, Degeneza, Shanghai Street Fight i Freemasons.



Kao i prethodne večeri, kapije tvrđave će biti otvorene od 20 časova, a ulaz slobodan do 21 čas. Generalni sponzor festivala je Banjalučka pivara, prijatelj Demofesta je kompanija m:tel, dok je oficijelni telefon Huawei P10.



