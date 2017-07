Mnogo poruka ljubavi i slobode poslato je sa banjalučke tvrđave Kastel u petak, 21. jula, druge večeri festivala Demofest.

Odabrana je druga grupa finalista takmičenja za neafirmisane bendove, a u revijalnom programu nastupilo je pet svjetskih i domaćih izvođača.



Tokom takmičarskog dijela programa, posjetioci su čuli 15 novih bendova na velikoj i devet na maloj festivalskoj bini. Sa Basstion bine su se u finale plasirali bend neobičnog zvuka i imena – Ischariotzcky iz Brele, zatim ženski i muški metal sastavi Nemesis i Statement of Hate iz Beograda odnosno Banjaluke, te zagrebačka multižanrovska grupa Tyger Lamb. U finalu će se naći i Nišlije Zerostring, najuspješniji takmičari sa Beton bine. Oni će se u završnici takmičenja pridružiti grupama Fed Horses, Pale Origins, Slonz, Stepa i Wolfram, koje su dva festivalska žirija odabrala nakon prvog polufinala.



Revijalni program na Beton bini ponovo je otvorio jedan banjalučki bend, a to je druge večeri bio Shanghai Street Fight. Šestorka koja uspješno kombinuje više rock pravaca predstavila je svoj debitantski album i dobro rasplesala publiku, na pravi način je uvodeći u večernji program.







Nakon demo bendova, centralnu Basstion binu je oko 23 časa preuzeo Ky-Mani Marley, reggae zvijezda sa Jamajke. Mnogobrojnu publiku je od starta opčinio vrhunskim zvukom, ali i porukama ljubavi i slobode, koje su emitovane već od uvodne „Positive Vibration“. U pratnji vrhunskog višečlanog sastava, uz mnogo plesa i neposredne komunikacije, posjetioce je redom oduševljavao pjesmama poput ritmične „Love Over All“, lagane „Hey“ i žestoke „Armed and Dangerous“. Publika je tokom cijelog nastupa reagovala na emocije sa bine i uzvraćala ih, a mlađi Marley je hitove svog preminulog oca Boba, poput „Iron Lion Zion“, „Redemption Song“ i zaključne himne „One Love“, otpjevao uglas sa prisutnima.

„Želim da se zahvalim organizatorima i vama, predivnim ljudima, na ovom trenutku koji ću pamtiti do kraja života“, poručio je Ky-Mani Marley Demofestovoj publici.



Za to vrijeme su oni kojima je draži zvuk jugoslovenskog novog talasa uživali na Beton bini, gdje je nastupila kultna grupa Lačni Franz. Iskusni muzičari su proveli publiku kroz svoj bogati opus, stvaran nepune četiri decenije, a podjednako zadovoljni ovim muzičkim putovanjem bili su i stariji i mlađi posjetioci. Predvođeni harizmatičnim frontmenom Zoranom Predinom, Slovenci su na manjoj festivalskoj bini stvorili odličnu atmosferu i potvrdili status jednog od najuticajnijih bendova ex-Yu rock scene.



A kako zvuči old school hard rock kada ga sviraju nove generacije, na najbolji način je pokazao beogradski sastav Degeneza. Drugoplasirani bend na prošlogodišnjem Demofestu vratio se na Kastel i sa sobom donio nevjerovatnu dozu čiste rock energije. Tokom beskompromisne polučasovne svirke, zasnovane na bučnim gitarskim rifovima i energičnom scenskom nastupu, Degeneza je publici još jednom dokazala da najpopularniji domaći rock bendovi imaju i te kako dostojne nasljednike.



Tačku na odlično veče stavio je slavni elektronski tandem Freemasons, čije globalno popularne remikse je zavrtio DJ Russell Small i najneumornije posjetioce održao na nogama sve do ranih jutarnjih časova.



Tokom druge festivalske večeri dodijeljena je i prva nagrada, za najbolju novinarsku redakciju. Nju je Demofest dodijelio a Milica Stojaković, portparol kompanije m:tel, uručila Aleksandru Trifunoviću, glavnom i odgovornom uredniku web portala Buka.



Ostale nagrade, među kojima i tri za najbolje demo bendove, biće dodijeljene posljednje, treće večeri 10. Demofesta. U finalu će nastupiti 10 grupa, a u revijalnom programu Rudimental DJ set, Dubioza kolektiv, M.O.R.T. i ZAA, Seine, Sopot, Bad Copy i Projekt Rakija.



Festivalske kapije otvaraju se u 20 časova, a ulaz je besplatan narednih sat vremena. Generalni sponzor festivala je Banjalučka pivara, prijatelj Demofesta je kompanija m:tel, dok je oficijelni telefon Huawei P10.







