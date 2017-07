Magična Arena Pula ovog ljeta domaćin je najvažnijim muzičkim događajima u Istri, ali i ovog podneblja. Pored Stinga, Tom Jonesa i Zucchera, u ovom velebnom amfiteatru za 28.7. zakazan je koncertni spektakl Dine Merlina.

Foto: 24sata.info

Da nastup najveće bh. muzičke zvijezde izaziva veliko interesovanje kod publike pokazuje dodatni kontingent ulaznica koji je ovih dana pušten u prodaju.



Poznat po tome da uvijek priprema iznenađenja ovaj umjetnik je za koncert u veličanstvenoj Areni Pula najavio nešto potpuno neočekivano - preko društvenih medija pozvao je publiku koja će tu ljetnju večer provesti uživajući u showu “Hotel Nacional” da svojim telefonima snimi izvođenje pjesme “Ako izgovorim ljubav” sa posljednjeg albuma i svojim snimkom postane jednim od režisera video spota koji će se snimati tokom koncerta. Odabrani učesnici će dobiti priliku da kadrove snimaju uz Dinu i to sa pozornice prekrasne Arene.



Poziv fanovima kantautor je uputio preko svoje zvanične Facebook stranice i drugih društvenih mreža:



„Posljednji koncert u Areni Pula pamtim gotovo kao san. Kao u snu, naizgled se čini da znamo šta se desilo, a onda kad pokušamo ponovo to proživjeti, shvatimo koliko su tanke niti koje vežu sjećanja. Ovog puta, da se snovi ne bi zaboravljali, pozivam vas da mi se pridružite na bini i da ovaj najljepši prizor u petak 28.7. zabilježite svojim kamerama. Kadrovi uhvaćeni vašim telefonima i kamerama biti će ovjekovječeni u video spotu za pjesmu 'Ako izgovorim ljubav'“.



Prijave za učešće u snimanju video spota mogu se izvršiti putem ovog linka najkasnije do 23:59 u srijedu, 26.7.2017. godine. Broj učesnika je ograničen, a produkcijski tim Dine Merlina će kontaktirati odabrane učesnike na dan koncerta, u petak 28.7.



Show “Hotel Nacional” koji se do sada upisao na mapu u gotovo 70 svjetskih destinacija i ugostio preko pola miliona posjetilaca za ovo ljeto, pored inače visokih produkcijskih standarda, osvježen je najnovijim laserskim, svjetlosnim i drugim multimedijalnim elementima, UV rasvjetom, specijalnim efektima te impresivnom video produkcijom.

(Klix)