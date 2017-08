U jedinstvenom ambijentu tvrđave Ostrožac Dino Merlin održao je večeras spektakularan koncert, a publika je imala priliku uživati u jedinstvenom showu kakav samo Merlin može prirediti, uz impresivnu produkciju i specijalne efekte.

Svojevrsni hram kulture - Stari grad Ostrožac u Cazinu bio je večeras ispunjen do posljednjeg mjesta brojnim fanovima i ljubiteljima muzike Dine Merlina, koji je ovu vrelu ljetnu noć u Krajini do krajnosti usijao i urezao u trajno sjećanje svim posjetiocima.



Koncert je otvorio pjesmom "Hotel Nacional", a nakon toga publika je u glas pjevala hitove "Kad čovjek voli ženu", "Barbika", "Zulejha", "Umri prije smrti", "Lelo", "Sve je laž", "Kokuzna vremena", itd.



Prije pjesme "Kokuzna vremena" Merlin je kazao da se ova pjesma dugo vremena nije nalazila na njegovom koncertnom repertoaru i uopće je nije izvodio zbog toga što nije želio da pjeva o lošim stvarima i teškom stanju koje poput sjene prati naše društvo.



"Međutim, odustao sam od toga jer sam shvatio da i ja dolazim iz siromašne i radničke porodice i takva vremena su bila i dio moje prošlosti", istakao je, nakon čega je zapjevao poznate stihove koje je publika pratila od prve do posljednje riječi.



Inače, ovo je drugi put da je Merlin na tvrđavi Ostrožac priredio spektakularan koncert, a na ovom posebnom lokalitetu pjevao je i davne 2000. godine u okviru turneje "Sredinom". Organizator večerašnjeg koncerta je Magaza u saradnji sa koncertnom agencijom Stage Art.



Show "Hotel Nacional" koji se dosad upisao na mapu u gotovo 70 svjetskih destinacija i ugostio više od pola miliona posjetilaca za ovo ljeto, pored inače visokih produkcijskih standarda, osvježen je najnovijim laserskim, svjetlosnim i drugim multimedijalnim elementima, UV rasvjetom, specijalnim efektima te impresivnom video produkcijom.

