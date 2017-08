Dragi Šestić, producent i idejni tvorac muzičkog projekta “Mostar Sevdah Reunion”, zajedno s članovima ovog sastava, uveliko se priprema za nastup u Sarajevu, koji bi trebali održati 17. i 18. avgusta u Domu mladih sa grupom “Zoster”.

U razgovoru za “Dnevni avaz” Šestić je govorio o nastupima, planovima sastava, atmosferi koja vlada u mostarskom Centru “Pavarotti” te nam je otkrio na koji se način bori s visokim temperaturama.



Novi pjevač



- U Mostaru je pakao, jučer sam na balkonu u hladovini izmjerio 42 stepena i već od 11 sati nema nikoga na ulici. Ljudi uglavnom provode vrijeme u kući i tek oko 21 sat izlaze vani – govori nam Šestić.



Kada smo ga pozvali, kazao nam je da uskoro kreće na put, jer članove MSR-a očekuje nastup na Korčuli, a nakon toga će se posvetiti pripremi što boljeg repertoara za sarajevsku publiku.



- Ovo će biti prvi nastup pred Sarajlijama s našim novim pjevačem Milutinom Sretenovićem Sretom i to nas mnogo raduje. Lagano ga uvodimo u repertoar i sve ostalo. Prvi put je sa MSR-om pjevao na beogradskom “Mikseru” prošle godine i bilo je veoma lijepo. Još smo tim koncertom obilježili i rođendan Šabana Bajramovića – govori nam Šestić.



Posebno mu je drago što mu je Ademir Kenović dao šansu da se nađe u njegovom dokumentarnom ostvarenju pod nazivom “Hoću kući”.



- U pitanju je prvi serijal “Hoću kući”, koji sadrži epizodu o meni kao producentu, a snimali smo u Centru “Pavarotti”. Kenović je stvarno genijalac i odlično radi svoj posao, bilo je zadovoljstvo s njim raditi. Moram istaknuti da se on oduševio Sretom i da planira napraviti dokumentarac o njegovom životu, jer je to nesvakidašnja priča – otkriva na Šestić.



Muzika na Zapadu



Odranije je poznato da je Šestić čovjek koji je doveo sevdah u vrh world music scene, zbog čega, ističe, osjeća dodatnu satisfakciju.



- Lijepo je kad čovjek osjeti da ono što radi, nije uzalud i da to neko cijeni. Posebno mi je drago da se naša muzika sluša na Zapadu. Iako im nije nešto poznata, dobro se vrti. Drago mi je da je sve to interesantno ljudima koji ne dolaze s naših prostora – govori Šestić.



“Zoster” je naša raja



- “Mostar Sevdah Reunion” nastupit će u Sarajevu sa “Zosterom”, oni su naša raja. S njima uvijek bude zabavno, zezancija u bekstejdžu, zbijanje šala i slično. Divno je sresti kolege i razmijeniti iskustva – kaže nam Dragi Šestić. .



