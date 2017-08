Poznati bh. reper Frenkie objavio je video-spot za pjesmu "Malkice" s albuma "Putanja", koji je snimio sa reperima Indigom i Kontrom.

Screenshot: Youtube

Frenkie prvi put u karijeri pokazuje novu stranu i na jako emotivan način opisuje svoje očinsko iskustvo. Režiju za novi video-spot potpisuje Adnan Huremović i njegova "Kreativluk" ekipa.



Frenkie ističe da je realizacija ovog spota bila njegova želja od samog nastanka albuma "Putanja". Dodaje da je tema pjesme jako lična i da se prvi put usudio opisati iskustvo roditeljstva.



"Mnogi prijatelji su se iznenadili kada su čuli pjesmu, a spot kod svih izaziva tople emocije. Ova pjesma je posvećena svim očevima sa kćerkama. Svakom je jasno kad posluša pjesmu o čemu se radi. Ja opisujem to svoje iskustvo kad sam postao otac. Predstavljam svoje emocije i pokazujem kako mi se život promijenio nakon tog dana. Ovo je pjesma o očinstvu i ovo je prvi put da pišem pjesme na ovu temu, po čemu inače nisam poznat", istakao je Frenkie.



Reper dodaje da nije mogao napisati emotivan tekst poput ovoga sve dok se nije ostvario u ulozi roditelja.



"Imao sam puno komentara od prijatelja koji su bili oduševljeni ovom pjesmom i to mi je jako drago. Ovo je neka moja nova strana i drago mi je da se to ljudima sviđa. Mislim da je video-spot dodatno podvukao simboliku ove pjesme", dodao je Frenkie.



Naglasio je da je na video-spotu s ekipom iz kuće "Kreativluk" radio tri dana, te da su snimali na nekoliko različitih lokacija.



"Svaki dan je bila jedna lokacija. Prva je ta strofa koja opisuje jutro, kada se budim kod kuće dok je žena sa djecom u bolnici. Drugi dio spota je naše slavlje, gdje smo dočarali taj sretni trenutak kroz jedan lijep i pozitivan dan. Kadrove smo snimali na mojoj vikendici, gdje je bilo druženje sa svim prijateljima. Tu je i treća lokacija u šumi u blizini Tuzle, gdje ja samo izvodim tekst ove pjesme", ispričao je reper.



Istakao je da je ovo šesti video-spot s albuma "Putanja", te da u septembru sa kolegama Indigom i Kontrom počinje rad na nastavku albuma "Putanja".



Pred njim je još novih izazova, a večeras će nastupiti na Soni trgu u Tuzli sa crnogorskom rep senzacijom, sastavom "Who See".







(NN)