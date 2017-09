Pop pjevač Zdravko Čolić cijeni pjevačice koje su same sebi krčile put i postigle uspjeh bez ičije pomoći, a smatra da Ceca Ražnatović ne spada u tu grupu estradnih umjetnica.

Naime, Čola ističe da je njegova folk koleginica imala veliku pomoć.



Na pitanje voditelja šta misli o koleginicama Dragani Mirković, Lepoj Breni i Ceci, pjevač je o svakoj ponaosob rekao:



''Dragana Mirković mi je prijateljica, ona se oduvek borila sama, obožavam njeno pevanje i pitanje je dana kada će se pojaviti neka pesma za nas dvoje. Volim Lepu Brenu jako, to je jaka žena i žena koja je sve postigla sama.



Postoje žene na estradi koje su same svojim zaslugama izgurale svoje karijere, a to su Tereza Kesovija, Lepa Brena i Neda Ukraden. One su same izdržale sve i svašta. I Ceca je tu, ali ona je druga priča, ona je imala veliku pomoć'', izjavio je Čola, iako nije želio konkretno da kaže čiju pomoć je Ceca imala, piše Alo.

