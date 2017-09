Poznata pjevačica Lady Gaga, koja plijeni pažnju zbog avangardnog stila koji, osim odjevnih kombinacija, uključuje česte promjene imidža, izjavila je da planira uzeti odmor od muzike i usporiti zbog zdravlja, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: 24sata.info

Pop zvijezda je u petak u Torontu predstavljala koncerate i premijeru dokumentarca o sebi: "Gaga: Five Foot Two". Film će premijerno biti prikazan na filmskom festivalu u Torontu 22. septembra. U njemu će biti prikazan njen privatni život, kao i zdravstveni i privatni problemi koji se događaju iza kulisa.



Govoreći o svom zdravstvenom stanju, Lady Gaga je novinarima kazala da je teško, ali da ujedno i oslobađa.



Kasnije je izjavila da će završiti svoju trenutnu turneju, koja traje do decembra te da će zatim odvojiti malo vremena za sebe.



"Kada se završi ova turneja onda ću se malo zaustaviti. Nakon toga ću se vratiti da radim ono što volim", rekla je Lady Gaga.



Ranije je izjavila da će i dalje stvarati, dok bude odmarala od muzike.



"To ne znači da nemam nešto u rukavu", poručila je ona.



(aa)