Iako se još koncem prošle godine pisalo da pjevač Mirza Šoljanin (33) više ne živi s partnericom Hannom Terović, s kojom ima sina Isaka, on to nikada nije javno potvrdio.

Dijete najvažnije



No, jučer je odlučio prvi put otvoreno progovoriti o svom novom životu. Tako je za „Dnevni avaz“ otkrio da se prije izvjesnog vremena desio kraj ljubavi između Hanne i njega. Također, potvrdio nam je da mu je Beograd odnedavno stalna adresa stanovanja.



- Istina je, kraj je između mene i Hanne, ne živimo zajedno već određeno vrijeme, što znači da između nas više nema ništa. Normalno sam prihvatio, dešava se, ako ne mogu zajedno, ljudi se raziđu – govori nam Šoljanin.



Nakon ovog kraha pjevač je krenuo dalje shvativši, kako kaže, da je sve to prirodno.



- Život ide dalje, jednostavno tako mora da bude. Ipak, ne bih mnogo govorio o tome kako smo se razišli i zbog čega. Najvažnije je da s djetetom funkcioniram kako treba i da ga s vremena na vrijeme viđam. Uglavnom dogovorim se s Hannom kad ga mogu vidjeti – pojašnjava pjevač.



Ljubav na Instagramu



Kada poželi vidjeti Isaka, ode u Malme, gdje dječak živi s mamom.



- Sa sinom vrijeme lijepo provodim i bez obzira na to koliko budemo zajedno, to su mi najdragocjeniji trenuci. Trudim se da bude dobro i zabavno njemu, ali i meni, kada smo zajedno. Očigledno je da tu ljubav ne mogu da zadržim samo za sebe pa je podijelim i na Instagramu sa svojim pratiocima - navodi Šoljanin.



Kada je muzika u pitanju, odlučio je napraviti pauzu.



- Nekako sam ispao iz tog muzičkog fazona. Trebao sam da spremim neki materijal za ljeto, singl ili čak album, ali nisam stigao pa sam odlučio da se fokusiram na svirke – iskren je Šoljanin.



Bio u braku s Džekinom sestrom



Mirza Šoljanin je prije Hanne Terović bio nekoliko godina u braku s Merimom Džeko, sestrom kapitena bh. nogometne reprezentacije Edina Džeke.



Hanna je inače učestvovala u Mirzinom spotu za pjesmu "Tebi da se vratim".



