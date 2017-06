Procurili su emailovi koje je glumac Johnny Depp razmjenjivao sa svojim bivšim poslovnim menadžerima koji pokazuju kako su ga menadžeri molili da smanji potrošnju, ali slavnom glumcu to baš i nije išlo od ruke.

Johnny Depp

Joel Mandel i firma The Management Group (TMG) vodili su računa o Deppovim finansijama. Depp ih je tužio zbog prevare i nemara i tražio odštetu od 25 miliona dolara. Njegovi poslovni menadžeri, koji su tvrdili su da ga od 2009. godine mole da smanji potrošnju, uzvratili su kontraoptužbom. Oni su ranije izvijestili kako je glumac rasipno trošio novac na kuće, avione i umjetnička djela te da ovi mailovi pokazuju Deppovu iracionalnu rastrošnost.



Prema Hollywood Reporteru, TMG tvrdi da su radili u njegovom najboljem interesu i kao dokaz su pred sudom priložili Mandelov mail u kojem savjetuje Deppu da umanji potrošnju.



"Dragi Joele, hvala što se time baviš i što me izvlačiš. Dajem sve od sebe kada je riječ o trošenju na godišnjem odmoru ali to je sve što mogu jer moram svojoj djeci i porodici omogućiti najljepši mogući Božić. Naravno, u razumnim granicama. Ali što se tiče aviona ja nemam mnogo opcija jer bi mi komercijalni letovi bili noćna mora monumentalnih razmjera", odgovorio mu je Depp.







Napisao je da zaboravi na Dillinger aukciju jer mu ne treba. U nastavku odgovora Depp je objašnjavao kako 14. februara počinje snimati "The Tourist" za koji će dobiti 20 miliona nakon čega slijedi četvrti dio "Pirata" za koji će dobiti 35 miliona i onda još 20 miliona za "Dark Shadows".



"Nadam se da će se zahvaljujući novcu od posla u narednoj godini ali i od ranije sve dovesti u red. Šta drugo mogu? Hoćeš da prodam neka umjetnička djela? Hoću. Hoćeš da prodam nešto drugo??? Naravno... Šta? Brod je iznajmljen do Nove godine, a Sony će ga odmah posle unajmiti za snimanje "The Tourist" u Veneciji. Osim toga imam motore, automobile, imanja, knjige, slike i nekih uspomena. Odakle želiš da počnem?", napisao je Depp.





(Klix.ba)