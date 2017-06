Slavni bračni par Kim Kardashian i Kanye West odlučili su imati treće dijete, a s obzirom na to da Kim zbog zdravstvenih problema ne može sama iznijeti trudnoću angažovali su surogat majku.

"Znam da Kanye želi još djece. Istražili smo sve mogućnosti i surogat majčinstvo je uvijek bilo opcija, a sada osjećam da je to moja stvarnost. Osjećam da je to jedina opcija koju imam. Bit će kako bude suđeno", rekla je Kim.



Preko agencije su pronašli surogat majku, a sve će ih koštati oko 114 hiljada dolara. Surogat majci platit će 45.000 dolara u 10 rata, a ako bude nosila blizance ili trojke dobit će dodatnih 5.000 dolara po djetetu. Agenciji će za usluge posredništva platiti 68.850 dolara.



Prema ugovoru surogat majka za vrijeme trudnoće ne smije pušiti, piti i drogirati se. Također se mora suzdržavati od seksa prije oplodnje i tri sedmice nakon implementacije embrija. Ne smije ići u saunu, farbati kosu, piti više od jedne šolje kafe dnevno ili jesti sirovu ribu. Kim i Kanye moraju preuzeti odgovornost za dijete ako bude imalo neke abnormalnosti ili deformaciju.



Kim, koja ima dvoje djece više puta je izjavljivala da želi proširiti porodicu, ali doktori su joj rekli da to nije dobro za njeno zdravlje.

(Klix)