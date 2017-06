Američka glumica Courteney Cox prošle godine je priznala da je požalila zbog plastičnih operacija, a u želji da izgleda što prirodnije uradila je razgradnju filera koje je prethodno ubrizgala u lice.

Courteney Cox

"Riješila sam se svih filera i prirodna sam koliko je to moguće. Osjećam se bolje jer napokon ličim na sebe", rekla je Courteney za magazin New Beauty.



Pedesettrogodišnja glumica, najpoznatija po ulozi Monice u seriji "Prijatelji", kaže da je napokon prihvatila da stari i da se njen izgled mijenja.



"Sve će 'pasti'. Htjela sam to spriječiti, ali na kraju sam izgledala lažno. Treba prihvatiti da sitne linije na licu nisu bore već linije od smijeha", rekla je Courteney dodajući kako je prihvatila da se koža mijenja i da joj fileri nisu prijatelji.



Istakla je kako se nikad nije osjećala bolje, ali da nije jednostavno stariti u Hollywoodu i da je odrasla misleći da je izgled najvažniji.





(Klix.ba)