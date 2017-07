Glumica i model Emily Ratajkowski je u intervjuu za australsko izdanje Harper's Bazaara govorila o problemima s kojima se susreće zbog svog izgleda i otkrila da ljudi ne žele raditi s njom jer su joj grudi prevelike.

Foto: Instagram

"Stalno mi se događa da ljudi pomisle: 'Ona je previše seksi'. To je nešto što se događa ženama. Ljudi zaista ne žele raditi sa mnom jer su mi grudi prevelike", rekla je Emily.



"Što je loše u grudima? One su prekrasne, ženstvene i treba ih slaviti. Koga briga?", zapitala se Emily.



Ratajkowski, koja je nedavno objavila selfie u toplesu s Kim Kardashian, sebe naziva feministikinjom i ističe da žena istovremeno može biti i feministkinja i objekt seksualne želje. Zbog toga se našla na udaru kritika, jer je mnogi optužuju da je to nemoguće.



"Žena može tražiti pažnju i u isto vrijeme zauzeti snažan stav. To dvoje ne isključuje jedno drugo", poručila je Emily.







(Klix.ba)