Sud u Splitu je ukinuo privremenu mjeru kojom je odlučeno da će maloljetni Aleksandar sedmicu dana živjeti sa majkom, sedmicu sa ocem Milanom Popovićem.

Severina / 24sata.info

Odluku suda u Splitu kojom je prihvaćena žalba Severine Kojić potvrdio je portparol suda Damir Romac.



- Mogu vam samo potvrditi da je predmet bio na odlučivanju na našem sudu i da je odluka i donesena. Spis je vraćen na Opšinski građanski sud u Zagrebu, rekao je za hrvatske medije.



Prema pisanju Slobodne Dalmacije, neslužbeno je riječ o tome da je okosnica rješenja splitskog suda u tome da ne žele potvrditi privremenu mjeru upravo zbog interesa petogodišnjeg Aleksandra. Kako su istaknuli, oni ne dovode u pitanje nepristranost Općinskog građanskog suda u Zagrebu već ističu da je kod njih u toku postupak prema tužbi Milana Popovića kojim se odlučuje o izmjeni prvotne odluke da njegov sin živi s majkom.



Iscrpljujuće promjene svakodnevice



Kako se taj postupak, prema obiteljskom zakonu, treba provoditi žurno, splitski sud smatra kako će odluka u toj parnici biti donesena u najskorije moguće vrijeme. Stoga smatraju kako donošenje privremene mjere kojom se drugačije reguliraju susreti Aleksandra s ocem nije svrhovito ni opravdano.



Pojednostavljenim rječnikom, splitski sud ne želi dovesti dijete u situaciju da mijenja dosadašnji način života sukladno privremenoj mjeri, kada postoji mogućnost da zagrebački sud u parnici prema tužbi njegovog oca odluči drugačije, što bi za dječaka ponovno značilo promjenu u svakodnevici.



Privremene mjere se traže od suda za vrijeme trajanja parničnog postupka, kada se želi izbjeći nastajanje dodatne štete. Primjerice, kod ometanja posjeda ili pitanja vlasništva na nekretnini ako stranka ne želi da joj osoba koju tuži uzurpira posjed. U tom slučaju se uz tužbu za pravo vlasništva traži i privremena mjera zabrane za osobu koju tužimo da ne koristi nekretninu koja je sporna. U slučajevima kada sud prihvati donošenje privremene mjere, ona se donosi na određeni vremenski period.



Privremena mjera se ne može donijeti ako ne postoji temeljni sudski spor kojim tražimo svoja prava, jer se ona donosi na određeni vremenski period, najdulje do okončanja sudskog postupka.



Dijete nije nekretnina



Budući da dijete nije nekretnina, upravo je splitski sud želio izbjeći da maloljetni Aleksandar bude izložen neprekidnim promjenama bez da je to nužno. Njihovo je stajalište da se treba sačekati presuda po tužbi njegovog oca o ponovnoj evaluaciji odluke o njegovom boravku s roditeljima. Ako ta presuda bude različita od prve, prema kojoj je više vremena provodio s majkom s kojom i živi, tada će za njega promjene biti nužne.



Ako odluka potvrdi prvu presudu i odbaci očevu mu tužbu, u njegovu se životu neće ništa promijeniti. Do tog trenutka splitski sud smatra da ne treba forsirati promjene u djetetovu životu koje možda neće biti trajne, znači ne treba provoditi privremenu već čekati konačnu mjeru.



Uz brigu za djetetovu dobrobit, sa Županijskog suda u Splitu su upozorili kako postoji niz pogrešnih pravnih tumačenja učinaka privremene mjere, što samo doprinosi polarizaciji odnosa majke i oca. Vjerojatno su mislili na broj od 200 dana koje bi dječak, prema nekim tumačenjima, trebao provoditi s ocem. Naglasili su da ni jedna odluka suda kojom se reguliraju susreti djeteta s roditeljem s kojim ne živi ne isključuje mogućnost drukčijeg dogovora majke i oca.



Istaknuli su da je poželjna fleksibilnost roditelja da omogući viđanje djeteta s drugim roditeljem i izvan termina određenih sudskom odlukom, čime svoje interese podređuje dobrobiti djeteta. Upravo dogovor roditelja je, prema sudu, najznačajniji za donošenje odluke o susretima s obzirom na navode Milana Popovića po kojem Severina zbog specifičnosti svoje profesije često putuje. Zbog toga postoje duža vremenska razdoblja u kojima dijete povjerava na skrb trećim osobama, iako je otac zainteresiran da to vrijeme provede sa sinom.



Fokus na okolnostima



Slijedom svega navedenog, splitski sud je dao uputu da se zagrebački treba fokusirati na one okolnosti koje sud nije imao u vidu prilikom prve odluke s kim će maloljetni Aleksandar živjeti, i na okolnosti koje su se u međuvremenu izmijenile. Zadatak suda je ocijeniti je li u konkretnom slučaju došlo do bitne izmjene okolnosti u odnosu na raniju odluku, koje bi opravdale donošenje nove odluke s kojim roditeljem će dijete živjeti.



Prema prvoj sudskoj odluci Aleksandar Popović je živio s majkom, s kojom je provodio i više vremena. Njegov otac zatražio je 2015. godine izmjenu te odluke te je podnio tužbu i zatražio privremenu mjeru kojom je zagrebački sud krajem aprila odlučio da će petogodišnji Aleksandar Popović jednu sedmicu živjeti s ocem, a jednu sedmicu s majkom. Splitski sud je početkom ove sedmice privremenu mjeru ukinuo te se sada čeka donošenje konačne mjere u zagrebačkom postupku.



Severina se u međuvremenu oglasila na Instagramu:



- Kada sam išla peške u srednju muzičku školu Josip Hatze, nju sam sretala svaki dan. Ona je bila moja prijateljica, saveznica, ona se zove Boginja Pravde. Hvala ti. Hvala svim ljudima na molitvama, napisala je Severina.



(Oslobođenje)