Amra Silajdžić Džeko i Edin Džeko uživaju na odmoru u njihovoj vili u Dubrovniku.

Foto: Aida Redzepagic

Amra je na svojim profilima na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj se vidi i njen trudnički stomak.

Porodica Džeko uskoro će biti bogatija za još jednoga člana, Amra i Edin će dobiti sina. Najbolji bh. fudbaler i bh. ljepotica već imaju kćerku Unu.

Nove fotografije potpisuje fotografkinja Aida Redžepagić.



"Everything has changed and yet, I am more me than I've ever been... (Sve se promijenilo, a opet ja sam ja više nego što sam ikad bila)", napisala je Amra na Instagramu.

(klix)