Amra Silajdžić Džeko i Sarah Čerkez živi su dokaz kako prijateljstvo između dvije žene može biti iskreno i lijepo.

Foto: Azra

Obje u istom, modnom poslu, zaljubljenice u zdrav način života i ishrane, rođene u istom gradu, na svijet će uskoro donijeti novi život. Amra svoje treće dijete, a Sarah prvo. Da lijepe uspomene treba zauvijek čuvati, a iskreno prijateljstvo njegovati, dvije prijateljice su pokazale i zajedničkim fotografijama, koje su prije nekoliko dana snimljene u Amrinom dubrovačkom domu.



– Snimanje je bilo neplanirano i spontano. Desilo se da smo svi u Dubrovniku, a ja sam planirala već s Aidom (Redžepagić,op.a) uraditi fotografije. Nakon cijelog dana na plaži otišle smo kod Amre kući i za 30 minuta uz mnogo smijeha, napravile slike, bez šminke, frizure i neke posebne pripreme – kaže Sarah za „Azru”.



Zdrav život



Naša uspješna manekenka i model je u 29. sedmici trudnoće, kako joj je ovo prva trudnoća, te se desi da Amru pita za savjet.



– Sada sam 29. sedmica, ili kraj sedmog mjeseca, zapravo, zanimljivo je da smo obje skoro istovremeno u blaženom stanju, mislim da je jedna sedmica razlike, što nas je još više povezalo. Volim Amru pitati za savjet, jer smo obje jako aktivne, treniramo, pazimo na ishranu, i onda kada čujem da trudnice ne bi trebale trčati ili vježbati, sretna sam kada mi Amra da savjet da radim sve što mi prija, da je naše tijelo naviklo na trening i da nam svaka umjerena tjelovježba može samo goditi – govori Sarah.



Da bi Amra nekoga zvala pravim prijateljem, iskrenost je uslov broj jedan. Pronašla ju je u Sarah i zbog toga je, kaže, neizmjerno cijeni i voli. Budući da već ima iskustvo majčinstva, uvijek joj savjetuje da za sve prvo sluša savjete svog doktora, sebe i svoje tijelo. Nije tip osobe, kaže, koja voli nekome nametati samo ono što se njoj sviđa.



– Nas dvije se znamo dugo, nekih osam, devet godina, ali nekako smo se zbližile prije pet godina. Ono što volim u našem druženju jeste što, uprkos tome što nije intenzivno, dakle, ne viđamo se svakog dana, kad se vidimo, osjećamo kao da to propušteno vrijeme nije ni postojalo. Sa Sarah uvijek znam na čemu sam, iskreno će reći sve što misli, s njom nema tračanja, što vrlo cijenim, tako kad nas dvije sjednemo, šalimo se, ili ako pričamo o poslu, uvijek se obradujemo ukoliko je, naprimjer, neka naša cura napravila uspjeh, čak i veći nego mi. Mislim da prijateljstvo i treba da bude takvo; bez ograničavanja, sputavanja, pritisaka bilo kakve vrste. Prijatelj te treba poznavati, prihvatiti sa svim manama i vrlinama i ne nastojati mijenjati. Jednakom jačinom se smijati s tobom, jednakom jačinom, kad treba i plakati. Zapravo, prijatelj pomaže da rasteš u svakom smislu. To je za mene prijateljstvo – kaže Amra, koja ljetni odmor sa svojom porodicom u Dubrovniku polako privodi kraju.



– U ovom periodu trudnoće uživam maksimalno. Vrućine i ljeto mi ne smetaju, Una mi sa svojom živahnošću uzima mnogo energije i vremena (smijeh), možda i zbog nje ne osjetim kako mi brzo prolaze dani trudnoće, ali mnogo uživam. Blizu sam Sarajeva, tako da sam malo tamo, malo u Dubrovniku, malo u Splitu, a već za nekoliko dana idemo kući za Rim. Edinu je odmor završen, počinju pripreme, a i ja se nekako sigurnije osjećam kad sam bliže svome doktoru. U Rimu je lijepo, živimo blizu plaže, tako da ću sigurno i to maksimalno iskoristiti, da sam vani, na moru… – govori Amra.



Tri mjeseca u Dubrovniku



Iako će čari majčinstva osjetiti prvi put, Sarah nije tipična trudnica. Neprestano je aktivna, kaže, i u pokretu.



– Uživam maksimalno, u Dubrovniku sam već tri mjeseca, plivam, šetam, jedem ribu, idem na izlete. Od početka, hvala Bogu, nemam poteškoća, tipa mučnina, nelagode, promjene raspoloženja… Imam malo veću potrebu za snom, pa idem rano na spavanje i ponekad spavam i po danu. Apsolutno sam atipična trudnica, neprestano sam aktivna i u pokretu. I dalje treniram, radim yogu, mnogo hodam. Pomalo se informiram o svemu, ali ništa previše. Neke moje prijateljice već imaju djecu, pa mi pričaju svoja iskustva i daju savjete… Naravno, sve je individualno, no nije suvišno čuti. Pratim i jednu aplikaciju na telefonu, koja svakog dana pokazuje razvoj i stanje bebe, u kojoj se fazi nalazi i šta se trenutno dešava, i to mi je zanimljivo i poučno – govori Sarah i opisuje nam trenutak kad je saznala da će se ostvariti u najljepšoj ulozi.



– Saznala sam poprilično kasno, skoro treći mjesec, jer mi nisu izostali prvi ciklusi, pa sam bila malo iznenađena i zbunjena, ali u isto vrijeme jako sretna. Moje navike i način života se nisu mnogo promijenili, jer sam i prethodno zaista vodila zdrav život, način ishrane, fizičku aktivnost, i sve to radim i sada. Prioriteti se, naravno, mijenjaju, i tek će se promijeniti kada beba bude glavna! Majčinstvo je svakako jedna od najvažnijih i najljepših uloga žene, i ono te može samo ispuniti, upotpuniti i usrećiti kao biće! – govori Sarah.

Majčinstvo mijenja ženu u svakom smilu, kaže Amra, a bezuslovna ljubav postaje još i veća.



– Definitivno me majčinstvo mijenjalo na najbolji način. Svi se prioroteti promijene. Ljubav za koju misliš da je velika, postaje veća, pomjeri sve granice za koje misliš da postoje. Trudim se svakodnevno biti bolja sebi, da bih bila bolja i svojoj porodici, okruženju, u svakom segmentu života. Znam da ću djeci kao majka biti neko u koga će se ugledati, tako da ih ne učim samo pričom, riječima, nego i svojim akcijama. I zbog toga je to dodatna odgovornost. Šta god da radim, od najbanalnijih stvari do najbitnijih odluka u životu, nastojim ih raditi najbolje moguće. Treba izvesti i treće dijete na pravi put, to je moj najveći cilj i misija u životu – govori Amra na kraju razgovora.

(Azra)