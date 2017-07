Američki glumac i dramatičar Sam Shepard preminuo je u 73. godini u svom domu u Kentuckyju okružen djecom i sestrama, piše The New York Times.

Sam Shepard

Samuel Shepard Rogers III napisao je više od 40 predstava, a 1979. godine osvojio je Pulitzerovu nagradu za dramu "Buried Child". Također je bio nominiran za Oscara za ulogu pilota Chucka Yeagera u filmu "The Right Stuff" (1983), dok je za saradnju na scenariju filma "Paris, Texas" nominiran je za BAFTA nagradu.



Osim kao dramatičar i glumac ostvario se i kao pisac, scenarist i reditelj. Njegove drame prepoznatljive su po svojim poetičkim i često nadrealnim elementima te prikazu likova koji žive na rubu američkog društva.



Prvu veliku ulogu u filmu imao je 1978. godine u "Terrence Malik's Days of Heaven" u kojem je nastupio uz Richarda Gerea. Pojavio se i u psihološkom trileru "Never Here" koji je prošle godine imao premijeru.







(Klix.ba)