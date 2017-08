Prije nekoliko mjeseci poznati bosanskohercegovači izvođač sevdalinki Božo Vrećo bio je u žiži javnosti zbog informacije da odlazi iz Sarajeva kako bi zaopočeo novi život s partnerom koji je kupio kuću za njih. Međutim, razočaran i povrijeđen danas je obavijestio fanove kako ga je partner varao i lagao.

Vrećo je ranije obećao fanovima kako će sve informacije o svojoj vezi objavljivati na Facebooku i Instagramu, što je uradio i ovaj put. Međutim, nekoliko sati nakon objave, on je uklonio post koji su lajkale i podijelile stotine ljudi.



"Dragi moji, ne spavam, desilo mi se ono čega sam se najviše bojao i uvijek gnušao. Prije nego sam otišao k njemu da živimo skupa, po povratku iz Madrida, smetalo mi je par stvari i nisu mi se uklapale, stvarale su mi nemir. Bili smo razdvojeni i htio sam znati detaljnije ko je zapravo čovjek s kojim trebam početi živjeti", napisao je Vrećo na početku njegove ispovijesti na Facebooku.



Sudeći prema njegovim riječima, pjevač je unajmio detektiva koji je pratio njegovog partnera određeno vrijeme.



"Saznali smo da je imao dupli život i da, varao me i lagao", dodao je Vrećo.



Iako je pretprio težak period te izgubio vjeru u ljubav, Vrećo piše kako se osjeća pomalo kameno i bez emocija.



"Sinoć sam isplakao sve što sam trebao. Što je najgore, takvim osobama teško je prozreti preljubu ili sam ja bio previše slijep od ljubavi dok nisam progledao, pa eto nek vam ova moja ispovijest bude ogledalo da sve provjerite uvijek. Htio sam da znate pravu istinu kao i dosad i da mi date snage da se ne osjećam sam i usamljen", napisao je pjevač.



Vrećo je ranije pisao kako će iz Sarajeva i BiH otići tek onda kad ga ljubav odvede, a ovaj put piše kako ostaje u svom domu s majkom i sestrom. Kako kaže, svu snagu je usmjerio na nadolazeće koncerte.



"Treba mi vaša ljubav i moje pjesme. To mi je uvijek lijek i srcu i duši. Sreća u nesreći je da se ovo otkrilo na početku. Neko živi s ovim cijeli život i ne zna s kim živi ili se pravi da ne zna. Ja ne mogu tako, po cijenu svega, a nemojte ni vi. Da znate da sam dobro i da sam jak. Ja sam svašta preživio u životu, a ovo je još samo jedna teška životna lekcija o ljudima. Bog mi je pomogao opet da progledam i razumno ne uđem u nešto što me moglo još više povrijediti i koštati mog zdravlja koje moram čuvati iznad svega", naglasio je Vrećo.



Nije bilo poznato ko je Vrećin partner, osim da se radi o Beograđaninu. Vrećo je govorio kako će njihovo vjenčanje biti intimno i romantično za nekoliko prijatelja i blisku rodbinu. Pisao je koliko je sretan jer je pronašao osobu koja ga poštuje, razumije, osjeća i beskrajno voli.



"Ja ni nemam više riječi kada ljubav zbog njih vene. Zar ima neko preči tebi draga sad od mene", zaključio je Vrećo ispovijest na Facebooku stihovima njegovog dueta s Markom Louisom.

