Oliveru, kao i svi, držim palčeve, rekao je u razgovoru za 24sata, Halid Bešlić koji je uvjeren da će nakon detaljnije dijagnoze sve biti u redu.

Foto: Pixsell

Vijest o teškom zdravstvenom stanju Olivera Dragojevića zabrinula je njegove suradnike i prijatelje. Nitko nije znao da su poznatom pjevaču pronašli tumorna tkiva. Dok čeka nalaze Oliver je okružen najbližim i javlja se prijateljima i suradnicima koji mu daju riječi podrške.



- Ne zna se još šta je tačno, treba biti strpljiv... Već će on to iznijeti, Bog će dati da bude sve u redu - rekao je Halid Bešlić koji je sa zakašnjenjem primio tužnu vijest.



Mnoge njegove kolege šokirala je vijest jer pjevač svojim ponašanjem i duhom nije ni s čim odavao da ima zdravstvenih problema.



- On je uvijek bio pobjednik, tako će biti i sad - rekao je Halid.



Podršku 'morskom vuku' dao je i Željko Bebek.



- Zabrinut sam kao i svi, ali vjerujem u starog morskog vuka - rekao je Bebek.



Zrinko Tutić nije mogao vjerovati da je informacija o bolesti tačna jer je pjevača nedavno vidio te mu je izgledao odlično.



- Moju podršku je imao uvijek i imat će je zauvijek - rekao je u Tutić.



Najbliži suradnici već su se čuli s pjevačem i s nestrpljenjem čekaju detaljnije nalaze, piše 24sata hr.







(24sata.info)