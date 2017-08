Mnogo stvari promijenilo se u životu Georgea i Amal Clooney nakon što su u junu ove godine postali roditelji blizanaca. U intervjuu za Associated Press George je priznao da je zastrašujuće postati otac u 56. godini i da se ni nakon tri mjeseca ne snalazi najbolje u svemu što ta uloga nosi.

Foto: 24sata.info

"Trenutno je moj posao mijenjanje pelena i šetnja s djecom. Sada stalno čistim bljuvotine sa sebe. Ranije su to bile moje bljuvotine, a sada su za to zaslužni blizanci. U principu, sve dobro funkcioniše", rekao je George.



Priznao je da ga uloga oca plaši i da nije očekivao da će mu se to dogoditi u 56. godini.



"Odjednom postaješ odgovoran za nekoga i to je zastrašujuće", rekao je dodajući kako se zapravo ugleda na Amal koja se u majčinstvu snašla kao riba u vodi.



Slavni par fotografije svojih blizanaca i dalje drži u tajnosti, a naglasili su da će se sa svakim ko pokuša objaviti fotografije obračunati pravnim putem.



"Nedavno su fotografi jednog magazina preskočili ogradu na našem imanju, popeli se na stablo i fotografisali blizance. Jasno da će biti krivično gonjeni, jer sigurnost naše djece je na prvom mjestu", poručio je George.





(Klix.ba)