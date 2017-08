Iako je najpoznatiji bračni bar britanske kraljevske porodice nakon trogodišnje Charlotte odlučio uzeti pauzu od trudnoće i planiranja novih potomaka, princ William i Kate Middleton sada su, čini se, spremni za novog člana porodice. Da stvar bude zanimljivija, i Pippa Middleton, sestra lijepe vojvotkinje, planira trudnoću.

Foto: 24sata.info

Maleni George i Charlotte uskoro bi, čini se, mogli dobiti brata ili sestru. Kako stvari stoje, izvori bliski kraljevskoj porodici kazali su britanskim medijima da su princ William i vojvotkinja Kate Middleton počeli raditi na trećem djetetu.



Iako su donedavno tvrdili kako uzimaju pauzu te će se koncentrirati na svoje dvoje mališana, izgleda kako je pauzi došao kraj i sada su spremni proširiti porodicu.



No ovaj podatak javnosti je postao još interesantniji kada se pročulo da i sestra lijepe vojvotkinje Pippa Middleton radi na djetetu.



Sestre Middleton jako su povezane, pa ne čudi to da su i kroz ovu sretnu fazu života odlučile prolaziti zajedno.



'One već dugo imaju san da budu trudne u isto vrijeme. Dijeliti skupa to iskustvo bit će nevjerojatno', rekao je izvor blizak slavnim sestrama.



Budući da je mlađa sestra Pippa ovoga maja uplovila u bračnu luku sa svojim dugogodišnjim zaručnikom Jamesom Matthewsom, logičan korak im je zasnivanje porodice.



Sve savjete oko prve trudnoće i odgoja djeteta dobit će od starije sestre Kate, koja je u tome već iskusna.



'Ona je sjajna tetka Georgeu i Charlotte i djeca se uvijek vesele igranju s njom. Mislim da će biti fantastična majka. Osim toga, Pippa je oduvijek govorila kako bi bilo sjajno kada bi ona i sestra u isto vrijeme bile u blaženom stanju', nastavlja neimenovani izvor te dodaje kako su obje porodice izuzetno uzbuđene zbog toga.



Ova ideja porodicama je postala još uzbudljivija kada su odlučili živjeti jedni blizu drugih.



U septembru se princ William i Kate sele u novu luksuznu palaču, u samoj blizini Pippine i Jamesove rezidencije.







(24sata.info)