Magazin "Time" objavio je listu 46 žena koje mijenjaju svijet. Na listi se nalaze žene iz raznih segmenata života, a među njima su Hillary Clinton, Oprah Winfrey, Serena Williams i Selena Gomez.

Arhiv / 24sata.info

U intervjuima svaka od 46 žena podijelila je svoju misao vodilju i događaje koji su zauvijek oblikovali njih kao osobe i njihov život.



Oprah Winfrey već 25 godina vodi najgledaniji talk show u historiji televizije kao medija. Istakla je kako sve odluke u poslu i privatnom životu donosi na osnovu svoje savjesti, osjećanja i uvjerenja. Njena misao vodilja je: "Nebitno je gdje se nalazite u životu, niste sami". Život je posvetila borbi za jednakopravnost žena i pomaganju osobama u stanju potrebe.



Kandidatakinja za prvu predsjednicu SAD-a, prva dama, senatorka i sekretarka SAD-a Hillary Clinton svoj život posvetila je borbi za jednaka prava žena u politici. Njen moto je: "Vrijedilo je boriti se". Istakla je kako je mnogo ponosna na cijeli svoj tim koji se lavovski borio te da su nakon "pada" ustali još jači i spremni za još bolju borbu. U svojim knjigama i na predavanjima savjetuje mlade žene da se zalažu za sebe te da u politici mogu biti jednako uspješne kao i muškarci.



Na listi se nalazi i mlada pjevačica Selena Gomez koja je prva osoba sa 100 miliona pratilaca na Instagramu ikada. U intervjuu za Time kazala je kako sve zasluge pripisuje svojoj majci jer je zahvaljujući njoj postala žena kakva jeste. Njen moto je: "Biti ranjiv znači biti snažan".



"Majka je išla u srednju školu kada me je rodila. Radila je nekoliko poslova istovremeno, ali nikada me nije zapostavljala i uvijek je činila sve da osjećam da mogu postići sve što želim u životu. Naučila me svemu što znam", kazala je Gomez.



(Klix)