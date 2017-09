"Ona je dobila ideološki zadatak da doda još malo crne boje na Srbe, na čitav jedan kulturni narod, koji se između ostalog u Bosni, pored toga što je činio zločine, uglavnom branio da ne propadne."

Foto: 24sata.info

Beogradska "Politika" objavljuje u današnjem broju dodatak pod naslovom "Šta književnost može u današnjem vremenu", što je bio naslov okruglog stola koji je prije tri mjeseca održan u Beogradu u organizaciji "Beogradskog kontrapunkta". Na okruglom stolu je sudjelovalo desetak književnika iz Srbije i inozemstva, raspravu je moderirao režiser Emir Kusturica, a najzvučnije gostujuće ime bio je austrijski pisac Peter Handke. Na okruglom stolu nije se razgovaralo samo o književnosti, nego, zahvaljujući Handkeu i Kusturici i o filmu, satanizaciji Srba u holivudskim i drugim zapadnim filmovima.



Peter Handke je rekao da je "skandalozno to što sve priče na Balkanu kupuje Hollywood. Jugoslovenski ratovi, rat Srba, Bosanaca, Hrvata, priče o ratu, kupili su Amerikanci. Srbi nemaju pravo da u Hollywoodu pričaju svoju priču i svoju istoriju. I to je zaista nepodnošljivo. Imamo Angelinu Jolie, i druge, naravno, ali rekao sam sebi, naravno svi su ratovi tragični, ali hajde bar jednom da se isprčaju neke priče s jednog specijalnog, posebnog ugla, jednom barem da čujemo takve prče... Ima malo ravnoteže u Emirovim filmovima, inače se viče da je sve skandal, zločin...Činjenica je da morate da imate novca da ispričate istoriju i svoju priču. Srbija nema taj novac, nema para i zato sam zahvalan Emiru za sve što je rekao."



Na Handkeovo očajavanje nadovezao se Emir Kusturica, koji kao klasičan primjer holivudske antisrpske filmske propagande izdvojio film "U zemlji krv i meda" /kojeg on zove "Krv i med"/ Angeline Jolie i udario neselektivno po filmu, ali i slavnoj glumici .



"Kako Angelina Jolie, po kojem ljudskom, humanom pravilu može da napravi film koji se zove "Krv i med"? Šta ona, jadna ne bila, zna o bosanskom ratu? Šta ona zna o bosanskom medu? O ljudima? Ona je dobila ideološki zadatak da doda još malo crne boje na Srbe, na čitav jedan kulturni narod, koji se između ostalog u Bosni, pored toga što je činio zločine, uglavnom branio da ne propadne. I protiv njega biva tuša i tma. Dvjesto zemalja je ovdje bilo uspjelo da sruši naše mostove, uklljučujući i našu Francusku...", kazao je ogorčeni Emir Kusturica.





(SB)