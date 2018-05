Glumica Gwyneth Paltrow opisala je u Showu Howarda Sterna detalje o večeri kad se njezin tadašnji dečko Brad Pitt suprotstavio Harveyu Weinsteinu nakon što je doznao da ju je ovaj seksualno uznemiravao, piše Daily Mail.

Gwyneth Paltrow / 24sata.info

Gwyneth kaže kako su 1995. bili na premijeri Hamleta na Broadwayu kad je Pitt spazio Weinsteina te ga gurnuo u zid i rekao mu: "Ako se ikad ponovno zbog tebe bude osjećala neugodno, ubit ću te!"



Inače, to se dogodilo nedugo nakon što je i Jason Priestley iz Beverly Hills 90210 rekao da je udario Weinsteina.



Glumica je rekla kako se osjećala čudno i da nije imala pojma da će joj Weinstein pokušati pristupiti, prenose mediji.



"Odmah sam rekla Pittu što se dogodilo. Bila sam jako uznemirena, a upravo sam bila potpisala dva filma za tog čovjeka", kazala je Paltrow.



Ona je prvi put progovorila o ovoj temi prošle godine za New York Times i tako postala jedna od prvih glumica koja je javno optužila producenta.



"Bila sam još dijete i strašno uplašena. Kad sam stigla u hotel, on me počeo masirati i pozvao me da mu se pridružim u spavaćoj sobi. Bila sam očajna. Dotad sam ga smatrala nekakvim 'ujakom Harveyem'", istalnula je Paltrow.



Nakon što ga je odbila, producent je počeo vikati na nju i upozorio je da nikome ne smije reći što se dogodilo.



(FENA)