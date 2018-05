Više žena optužilo je glumca Morgana Freemana zbog neprimjerenog ponašanja i seksualnog zlostavljanja, piše CNN.

Optužbe su se pojavile u četvrtak kad je neidentificirana žena rekla CNN-u da ju je glumac zlostavljao 2015. godine kad je radila kao asistent produkcije na komediji U velikom stilu (Going in Style), u kojoj je Freeman glumio.



Žena kaže kako ju je Freeman često neprimjereno dirao te imao komentare o njezinom tijelu i odjeći na dnevnoj bazi.



"Freeman je pokušavao podignuti moju suknju i ispitivao me nosim li donje rublje", tvrdi ona. Glumac Alan Arkin navodno je Freemanu rekao da prestane, a on nije znao što bi rekao.



Ukupno 16 ljudi razgovaralo je sa CNN-om o Freemanu, što je dio ove istrage, od kojih osam žena tvrdi da su sve bile žrtve. Neke od njih tvrde da je bila riječ o zlostavljanju dok su druge to nazvale samo neprimjerenim ponašanjem.



Još jedna žena rekla je za CNN da ju je Freeman više puta zlostavljao, i to za vrijeme snimanja filma Majstori iluzije (Now You See Me) 2012. godine.



Slavna američka filmska zvijezda Morgan Freeman izvinio se grupi žena koja ga je optužila za seksualno uznemiravanje i neprimjereno ponašanje, ali i svima kojima je zbog njega bilo neugodno.

"Svako ko me zna ili je radio sa mnom zna da nisam neko ko bi namjerno uvrijedio ili svjesno uradio nešto zbog čega bi se neko osjećao neugodno. To mi nikada nije bila namjera", saopćio je oskarovac.

