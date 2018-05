Princ Harry i Meghan Markle medeni mjesec navodno planiraju provesti u Kanadi, u luksuznom resortu Fairmont Jasper Park Lodge u Alberti, piše TMZ.

Novopečeni vojvoda i vojvotkinja od Sussexa odsjest će u planinskom odmaralištu Outlook Cabin - prozvanom i The Royal Retreat.



Resort koji se prostire na 700 hektara 1939. godine ugostio je kralja Georgea VI i kraljicu Elizabetu. Princ Philip i kraljica Elizabeta II posjetili su ga 2005. godine.



Američki Page Six piše kako će Meghan i Harry provesti medeni mjesec u "najdosadnijem mjestu na svijetu", iako se šuškalo kako će potegnuti do Afrike.



- Vrhunska udobnost prisutna je u svakom detalju pojedinosti raskošnih i udobnih spavaćih soba, zatvorenih verandi i veličanstvenog kamenog kamina koji zagrijava blagovaonicu i veliku sobu - savršeno mjesto za zabavu obitelji i prijatelja ili slavljenje posebne prigode, piše na stranici resorta.



Kraljevski par vjenčao se 19. svibnja, a još nije poznato kad će se tačno uputiti na medeni mjesec, piše Index.hr.

