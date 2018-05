Advokat slavnog glumca Morgana Freemana zatražio je da CNN povuče priču kojom holivudsku zvijezdu optužuje za više slučajeva seksualnog uznemiravanja.

Morgan Freeman / 24sata.info

"CNN-u smo dostavili objektivne dokaze, uključujući i izjave navodnih žrtava koje 'on the record' negiraju da su se incidenti stvarno dogodili", kazao je advokat Robert Schwartz u saopćenju.



CNN je optužio za malicioznost, manipulaciju, laž, zloupotrebu, novinarsku nesavjesnost i izostanak uredničke kontrole.



"CNN-u smo dokazali, izvan svake sumnje, da je cijela priča izmišljena. Napadom na Morgana Freemana potpuno je pokopana vjerodostojnost CNN-a", poručio je.



Šesnaest ljudi, među kojima je osam tvrdilo da su žrtve, prošli je tjedan opisalo CNN-u niz problematičnih poteza Morgana Freemana na filmskim setovima i promotivnim turnejama.



Freeman se ispričao odmah nakon objave priče.



"Svatko tko me poznaje ili je radio sa mnom zna da nisam osoba koja bi namjerno uvrijedila nekoga ili učinila da se osjeća neugodno", kazao Freeman u izjavi.



"Ispričavam se svima koji su se osjetili neugodno ili obezvrijeđeno - to mi nije bila nakana", dodao je.



Jedna od novinarki CNN-a, Chloe Melas, kazala je da ju je njezin susret s Freemanom, kada je bila u šestom mjesecu trudnoće, potaknuo da producira priču.



Kazala je da joj je Freeman odmjerio od glave do pete i kazao: "I ja bih želio biti unutra".



U priči se navodi i izjava neimenovane asistentice producenta koja je Freemana optužila da joj je masirao ramena bez njezina odobrenja i pokušao joj zaviriti pod suknju.



U jeku holivudskog skandala s Harveyjem Weinsteinom i drugim glumcima koji su seksualno zlostavljali žene i mlade muškarce, optužbe za nedolično ponašanje jednog od najpoštovanijih i najvjerodostojnijih američkih glumaca jako su odjeknule.



U svom pismu CNN-u odvjetnik Schwartz optužio je Chloe Melas za "navođenje tzv. žrtava" da ocrne Freemana.



Tyra Martin, jedna od onih na koju se CNN poziva u svojoj priči, opovrgla je da je jedna od žena koja je optužila Freemana i da su njezine riječi "potpuno pogrešno protumačene".



"Moje su riječi izvađene iz konteksta", kazala je.



Martin je priznala da joj je bilo neugodno kada je nakon jednog intervjua ustala, a Freeman joj rekao da ne spušta suknju koja se slučajno podigla, ali je dodala da su joj razgovori s holivudskom zvijezdom "uvijek bili zabavni".



Unatoč prvotnoj isprici, Freeman je kasnije opovrgao navode protiv sebe.



"Očajan sam što 80 godina moga života može biti uništeno u treptaju oka, jednim medijskim izvještajem", rekao je.





(HINA)