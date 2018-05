Filmski producent Harvey Weinstein optužen je u srijedu za silovanje i kaznene seksualne delikte, objavio je okružni tužitelj za Manhattan Cyrus Vance, prenosi u četvrtak Reuters.

To je prvi slučaj koji je proizašao iz niza optužbi za seksualne delikte protiv osramoćenog 66-godišnjeg osnivača filmskog studija Miramax i tvrtke Weinstein Co.



"Ova optužnica je za još jedan korak optuženika približila prilici da snosi odgovornost za kaznena djela za koje se sada tereti", kazao je Vance.



Prema njegovim riječima, Weinsteina se tereti za silovanje prvog i trećeg stupnja te kaznene seksualne delikte prvog stupnja.



Ben Brafman, voditelj Weinsteinovog pravnog tima, kazao je da će se njegov klijent izjasniti da nije kriv te će se "energično braniti protiv neutemeljenih optužbi koje odlučno poriče".



Ako ga se proglasi krivim za najteže točke optužnice, Weinsteinu prijeti kazna od pet do 25 godina zatvora.

