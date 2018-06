Kćerka poznatog muzičara Milića Vukašinovića, Maja Avdibegović, jučer se pokušala ubiti, a sudeći prema izjavama njenog oca, to nije bio prvi put.

Foto: Facebook

Naime, kako je za “Blic” izjavio bivši bubnjar „Bijelog dugmeta“ i frontmen „Vatrenog poljupca“, on se sprema sutra doputovati u Sarajevo i posjetiti kćerku, koja je, prema njegovim tvrdnjama, usljed narkomanske krize, pokušala izvršiti samoubistvo.



- Dobio sam sinoć informaciju šta se dogodilo. U kontaktu sam s njenom majkom, jer je Maja u bolnici i tamo nema telefon. Nisam imao mogućnosti da se čujem s njom. Da se razumijemo, ovo se nije dogodilo prvi put, ovakve situacije sam doživljavao i ranije kada je Maja u pitanju. Tačnije, to se uvijek događa kada krizira i ne bih volio da o tome govorim javno. Razumijte me da mi kao ocu nije lako zbog svega ovoga - rekao je Milić.



Prema njegovim tvrdnjama, 35-godišnja Maja je upala u kandže narkotika s kojima se bori posljednjih godina.



- Zbog narkotika se sve ovo dešava, šta će biti drugo. Ona je dugogodišnja narkomanka, to se kod nje javlja kad god je kriza. Onda se dešavaju ove stvari. Njena majka je bolesna i nepokretna. Idem sutra u Sarajevo, pa ću vidjeti šta se dešava. Bilo je ovoga i prije. Njenoj majci nisu ni javili šta se desilo, to se desilo jučer, sve je ovo svježe još - završio je Vukašinović, prenosi Avaz.



(24sata.info)