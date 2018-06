Legendarni pjevač Sinan Sakić sahranjen je na Muslimanskom groblju u rodnoj Loznici.

Foto: 24sata.info

Sahrani su, između ostalih, prisustvovali Dragan Kojić Keba, Zorica Brunclik, Miroljub Aranđelović Kemiš, Aco Pejović, Bane Obradović, Goca Božinovska, Zlata Petrović, Dragana Mirković, Mile Kitić, Rasim Ljajić i dr.



Na kraju sahrana, svi okupljeni su aplaudirali.



Sakić (62) preminuo je u petak u stanu u Beogradu, okružen porodicom.



Pjevač “velike petorke” “Južnog vetra” (uz Šemsu Suljaković, Draganu Mirković, Mileta Kitića i Kemala Malovčića), koji je osamdesetih godina sa hitovima “Što me pitaš kako živim”, “Reci sve želje”, “Ej, otkad sam se rodio” i “Sve je postalo pepeo i dim”, bukvalno bacio publiku od Vardara do Triglava na kolena, iza sebe je ostavio drugu suprugu Sabinu, sinove Rašida, Medu i Alena, kao i ćerku Đulkicu.



Tokom 40 godina karijere snimio je 30 albuma, a prvi hitovi bili su mu pesme “Miko, druže moj” i “Janičar”. Tokom osamdesetih i devedesetih “harao” je sa “Južnim vetrom” bivšom Jugoslavijom, a u sastavu je ostao do 2001.



Zahvaljujući albumu “Reci sve želje” iz 1985, postao je jedan od najslušanijih folkera, a 2004. godine snimio je poslednji album “Jedina”.





