Holivudski producent Harvey Weinstein danas se na saslušanju pred sudijom u New Yorku izjasnio da nije kriv povodom optužbi za seksualno zlostavljanje.

Arhiv / 24sata.info

Weinstein, koji se brani sa slobode uz kauciju od milion dolara, prošao je pored gomile novinara prije nego što je sjeo u sudnicu i odgovarao sa "da" i "ne" o tome da li razumije koja su njegova prava.



Kako prenosi AP, on nije stao da razgovara sa novinarima ili da odgovori na pitanja, a za 40 minuta se vratio u svoje vozilo i otišao.



Njegov advokar Ben Bredman kazao je novinarima da je slučaj "neminovno odbranjiv" na osnovu onoga što se saznalo na osnovu dokaza.



"Mislim da je danas prvi dan procesa. Počinjemo sada našu borbu", rekao je on i dodao da će odbrana pokušati da ubijedi tužilaštvo da odustane od slučaja.



"Ako budemo uspješni, možda neće ni biti suđenja", rekao je on.



Velika porota je prošle nedjelje okrivila Weinsteina zbog optužbi dvije žene za seksualno zlostavljanje, podsjeća agencija.

(Tanjug)