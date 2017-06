Hasim Bogućanin, rudar u penziji, iz Sjenice počev od 1972. godine kada je bio na redovnom služenju vojnog roka, do sada je 139 puta dobrovoljno dao krv, a taj broj je sigurno i veći, ukoliko bi se uračunala davanja koja iz brojnih razloga nisu ubilježena u njegovu knjižicu dobrovoljnih davaoca krvi.

Ovaj 62–godišnji penzioner rekao je za Anadolu Agency (AA) da je davalac krvi postao sasvim slučajno, kada je njegov drug iz armije Dobrivoje Mikić iz Hrvatske bio povrijeđen, te je on tada, u znatiželji da sazna kako je dati krv postao davalac. Od tada, kaže, to čini redovno i ne odbija niti jedan poziv da na ovaj način pomogne ljudima.



Sin naslijedio oca u plemenitoj misiji



“Moj drug iz vojske je tada ostao živ i uspješno se oporavio. Nakon toga međusobno smo se obilazili, a nažalost, nakon rata, izgubili smo kontakt, pa ja zato danas preko drugih ljudi pokušavam ponovo stupim u vezu sa njim, jer bih želio ponovo da ga vidim, zaista smo bili dobri prijatelji”, ističe Bogućanin.



U trenutka kada je u vojsci postao dobrovoljni davalac krvi, Hasim Bugućanin kaže da je već tada spoznao veličinu dobročinstva tog divnog ljudskog gesta. Tako je shvatio i odlučio da će čitavog života donirati krv i tako doprinijeti spašavanju ljudskih života. Od tada je, shodno čtvstoj odluci, krv davao u desetinama gradova širom zemlje.



“Najveća mi je čast bila da dam krv za majku koja joj je bila prijeko potrebna prilikom porođaja. Sve se dobro završilo, a danas su mi roditelji tada rođenog djeteta izuzetno zahvalni. Međutim, ponosan sam i na svih 139 ostalih prijatelja koje sam stekao donirajući im krv, sa njima se često čujem i vidim, to mi čini veliko zadovoljstvo. Ponosim se i mojim sinom koji me slijedi, on je do sada oko 50 puta dao krv”, priča Bogućanin.



Davanje krvi za Hasima Bogučanina predstavlja veliku i plemenitu životnu misiju. Planira da to čini sve dok ga zdravlje bude dobro služilo, a izričit je da niti bilo koga, kome bude potrebna krv, nikada neće odbiti.



Omladini posebno savjetuje da postanu davaoci krvi, jer to mnogo značiti u očuvanju sopstvenog zdravlja, a itekako je bitno jer drugoj osobi može spasiti život.



Kada nastupi trenutak kada Hasim Bogućanin zbog starosti više neće moći da daje krv, doći će težak period za njega, jer kako nam kaže, navikao je da živi kao davalac i oduzimanje prava na davanje krvi doživjeće teško.



“Razmišljao sam o tenutku kada više neću moći da dajem krv, međutim, ako me zdravlje posliži kao do sada, potrudiću se da budem davalac i nakon 65 godina života, bez obzira što je to gornja starosna granica do koje se može davati krv”, odlučan je Hasim Bogućanin.







Želja da Sjenica dobije odjeljenje za transfuziju krvi



Specijalista medicine rada u sjeničkom Domu zdravlja, Ćemal Kučević, izabrani je ljekar Hasima Bogućanina i kaže nam da je ponosan na njega, te da u svojoj dvodecenijskoj ljekarskoj praksi nije imao pacijenta koji je kao Hasim toliko puta donirao svoju krv.



Ljekar Ćemal Kučević dodaje da je davanje krvi veoma korisno za zdravlje čovjeka, pozitivno utiče na kardiovaskularni sistem, tako i prenošenje hranljivih supstanci u ljudskom organizmu.



On smatra da ljude koji su davaoci krvi treba posebno poštovati i cijeniti, jer ih je malo, a oni veoma često čine važan faktor u spašavanju života pojedinih pacijenata.



“Smatram da bi naše zdravstvo, ali i cijelo naše društvo trebalo nekim dobrim gestom da se oduži dobrovoljnim davaocima krvi kao što je Hasim Bogućanin, njemu, ali ostalim davaocima, divim se”, ističe ljekar Ćemal Kučević.



U Sjenici ne postoji odjeljenje za transfuziju krvi, iako je, tvrdi davalac Hasim Bogućanin i ljekar Ćemal Kučević, to gradić koji se može ponositi brojem davaoca u odnosu na ukupan broj stanovnika. Želja im je da se u budućnosti takvo odjeljenje otvori, što će bi mnogo značilo, kako onima koji daju krv, tako i onima kojima se krv daje.





