Na aukciji "gangstera, odvjetnika i čuvara zakona" koja je održana ovog vikenda u Bostonu za više od 100.000 dolara prodati su artefakti povezani s jednim od najpoznatijih gangstera nacije.

Al Capone / 24sata.info

Dijamantni džepni sat proizveden u Chicagu dvadesetih godina prošlog stoljeća koji je pripadao Al Caponeu prodat je za 84.375 dolara, dok je rukopis muzičke kompozicije koju je napisao u Alcatrazu tridesetih godina prošlog stoljeća prodat za 18.750 dolara.



Identitet osobe koja je kupila sat nije poznat, a potpredsjednik aukcijske kuće Bobby Livingston rekao je da je riječ o kolekcionaru zanimljivih američkih artefakta.



Livingston je rekao za Associated Press kako nije iznenađen što je kompozicija prodata jer iako je Al Capone poznat po organiziranom kriminalu, njegov muzički talent "odjekuje u američkoj mašti".



"Njegova muzika daje uvid u to ko je on bio. Humanizira ga i pokazuje da je bio kreativan. Ti ljudi su bili talentovani, ali nažalost su svoj talent koristili za kriminalne poslove", rekao je on.



Na aukciji je prodat i nalog za hapšenje zloglasnog para Bonnie i Clyda te pismo koje je Bonnie Parker napisao Clydeu Barrowu neposredno prije njegove smrti. Pismo je prodato za 16.250 dolara, a nalozi za hapšenje za 8.125 dolara.



Na aukciji je učestvovalo 30 ponuđivača, a prisustvovali su i Clydeovi rođaci Buddy Barrow, Bonnie Parker i Rhea Leen Linder.



"Pitao sam Buddyja Barrowa šta bi Clyde mislio o aukciji, a on je rekao da vjeruje da bi mu rekao 'zaradi što više možeš'", rekao je Livingston.





(Klix.ba)