"Hello Kitty" popularna igračka u obliku bijele mačke s crvenom mašnom, čiji su najveći fanovi djeca i to uglavnom djevojčice.

Foto: Agencije

Međutim, ovaj 67- godišnjak dokazuje da to ne mora uvijek biti tako te da i stariji muškarci vole malu Kitty.



Jedan takav neobičan fan je Masao Gunji, 67-godišnji Japanac iz grada Yotsukaida. On već 30 godina skuplja predmete Hello Kitty i nedavno je uvršten u Guinnessovu knjigu rekorda kao vlasnik najveće Hello Kitty kolekcije na svijetu.



Policajac u penziji je prvi predmet kupio jer mu je “izgledao stvarno slatko i pomagao mu u rješavanju stresa od policijskog posla”.







Prisjeća se da mu je slatka igračka svaki put izmamila osmijeh na lice i tu se rodila ljubav između Gunjija i Hello Kitty. S vremenom je spontano počeo skupljati predmete, ali nakon penzije se to počelo pretvarati u opsesiju.



S viškom vremena, počeo je kupovati sve što je imalo veze s Hello Kittyjem. Predmete je nalazio u robnim kućama, trgovinama s popustom, a čak je posjetio i Sanrio Puroland, zabavni park s Hello Kitty tematikom.



Uskoro je kolekcija postala toliko velika da Gunji nije imao mjesta u vlastitoj kući pa je izgradio ružičastu Hello Kitty kuću i ukrasio je hiljadama tematskih predmeta.



Njegova kolekcija je službeno priznata kao najveća na svijetu u novembru prošle godine, s više od 10.000 Hello Kitty predmeta.



Ono što je zanimljivo jeste da je morao odabrati broj predmeta koji bi mogli biti prebrojani u razmaku od osam sati, a taj broj se zaustavio na 5250 predmeta.



Njegova supruga priznaje da nije ljubiteljica popularne mačkice, ali da podržava supruga u njegovom hobiju. Prethodni rekord bio je također u japanskom vlasništvu, a držala ga je Asako Kanda, koja je skupila više od 4.000 predmeta.



Pogledajte video i zavirite u pravo Hello Kitty carstvo:





(Avaz)