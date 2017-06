Genetičari kažu da su svi Evropljani na ovaj ili na onaj način u srodstvu s kraljevskim porodicama.

Ilustracija / 24sata.info

Voditelj BBC-ja Adam Raderford kaže da emisije poput one u kojima se ispituje porodično stablo slavnih često pokušavaju da pronađu njihovu sponu s kraljevskim porodicama, ali da bi se to moglo reći za gotovo sve Evropljane. Tako je za glumca Denija Dajera prošle godine otkriveno da je potomak kralja Edvarda III iz 14. vijeka, a za Ričarda Brensona da je u srodstvu s Karlom Velikim. Međutim, Raderford, koji je doktor genetike, u tome ne vidi ništa čudno i kaže da bi bukvalno svi Evropljani mogli da nađu spone s Karlom Velikim, a svi Britanci s Edvardom III.



Jedina razlika između "običnih" ljudi i svjetskih zvijezda je u tome što to ne mogu da dokažu.



Tim stručnjaka Univerzitetskog koledža u Londonu zaključio je da su svi današnji Evropljani potomci svih Evropljana koji su naseljavali Stari kontinent u 10. vijeku.



"Baš svaka osoba u Evropi je direktni potomak Karla Velikog. Doslovno, ne metaforički", kaže on.

