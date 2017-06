Britanska osiguravajuća kompanija Aviva je u saradnji sa kompanija Ipsos MORI provela istraživanje o “korištenju mobilnog telefona tokom vožnje automobile”, koje je obuhvatilo 13 zemalja svijeta, javlja Anadolu Agency (AA).

Ilustracija / 24sata.info

Istraživanje je trajalo od 17. marta do 1. maja ove godine, a njime su obuhvaćene Sjedinjene Američke Države, Kanada, Velika Britanija, Francuska, Španija, Italija, Irska, Poljska, Kina, Indija, Singapur i Indonezija.



Rezultati istraživanja pokazali su da se pravilo “nekorištenje mobilnog telefona tokom vožnje automobila” najviše poštuje u Velikoj Britaniji. Naime, jedan od pet Britanaca ne koristi “hands-free” uređaj tokom vožnje. Iako je u ovoj zemlje najmanje prekršaja ovog tipa, kazne za neaekvatno korištenje telefona tokom vožnje su najrigoroznije.



Kada su u pitanju zemlje koje se najmanje pridržavaju ovog pravila, na globalnom nivou tu prednjače SAD i Kina, dok su to u Evropi Italija, Poljska i Turska. Najmanje 76 posto Kineza koriste telefon u vožnji na neodgovarajući način. U Evropi to čine najviše Italijani sa procentom od 59 posto, zatim Poljaci i Turci sa po 53 posto.



(AA)