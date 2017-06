Rijeka Neretva, osim svoje prepoznatljivosti po specifičnoj zelenoj boji, poznata je i kao vrlo hladna rijeka.

Prema pisanju naučnog portala Science Blurtit iz Velike Britanije, bh. ljepotica je najhladnija rijeka na svijetu.



Stručnjaci s ovog portala hladnoću Neretve objašnjavaju u njenom izvoru koji se nalazi ispod planine Jabuke, ogranka Zelengore, na nadmorskoj visini od 1.227 metara.



Neretvu su opisali kao izuzetno čistu rijeku koja se može piti u svakom mjestu od njenog izvora do ušća u Jadransko more.



Ovaj zaključak se slobodno može uzeti s velikom rezervom, jer čistoća Neretve danas je izuzetno niža nego što je nekada bila.



Poznato je da danas mnoga ekološka udruženja iz Hercegovine vode bitku upravo protiv zagađenja Neretve. Najveći problem su prerađivači koji otpadne proizvode puštaju u Neretvu.



Neretva je rijeka duga 230 km, koja najvećim dijelom protiče kroz Bosnu i Hercegovinu (208 km), a manjim dijelom, prije ušća u Jadransko more, kroz Hrvatsku (22 km). Najduža je pritoka Jadranskog mora s istočne obale. Izvire u planinskim predjelima visoke Hercegovine, ispod planine Jabuke (ogranka Zelengore).



Neretva je bila poznata od grčkog perioda. Po njoj je ime dobila grčka kolonija Narenta, koja se nalazila uzvodno od današnjeg Metkovića. Stara imena za Neretvu bila su Nera ili Narenta. Neretva je u starom vijeku bila poznata od današnje Jablanice, gdje je živjelo ilirsko pleme Narensi.



U većem dijelu toka Neretva ima karakteristike planinske rijeke s velikim hidroenergetskim potencijalom. Zbog toga je na njoj izgrađeno više hidroelektrana: Jablanica, Grabovica, Salakovac, Mostar.



Poznata je po smaragdnozelenoj boji, čistoj i u gornjem toku potpuno pitkoj vodi. Delta Neretve jedan je od rijetkih plodnih krajeva u Dalmaciji. Za vrijeme srednjovjekovne Bosne na Neretvi se nalazilo brodogradilište, na mjestu današnjeg Počitelja. Mnogi Neretvu nazivaju hercegovačkim Nilom. To je zato što je za Hercegovinu Neretva značajna kao Nil za Egipat, piše Patria.



Plovna je do Metkovića, a za manje brodove i do Čapljine mada nikad nije pokušano. Neretva je jedina kraška rijeka koja je uspjela savladati poniranje. Fauna Neretve i njenih pritoka jako je raznovrsna. Ima mnogo vodenih zmija i pastrmki, kao što su mehkousna (Salmothymus obtusirostris), koja je rasprostranjena u Neretvi i Buni, potočna i kalifornijska. U njoj žive i jegulje.





