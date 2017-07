Facebookov dron na solarni pogon, koji bi jednog dana mogao pružati pristup internetu za cijeli svijet, završio je testni let u Arizoni nakon ranijeg neuspjelog pokušaja koji je završio prisilnim spuštanjem.

Ilustracija / 24sata.info

Plan osnivača Facebooka Marka Zuckerberga za ovaj dron pod nazivom Aquila je da pruži pristup internetu za četiri milijarde ljudi širom svijeta koji su trenutno "u mraku", javlja AP.



- Kada Aquila bude spreman, to će biti flota letjelica na solarni pogon koja će internetsku vezu odašiljati širom svijeta - napisao je Zuckerberg u četvrtak na svom Facebook profilu.



Drugi let ovog drona kompletiran je u maju na probnom poligonu u Yumi, izvještava The Yuma Sun.



U zraku je bio sat vremena i 46 minuta, te je dosegao visinu od 910 metara.



Dron je težak 450 kilograma i ima veći raspon krila od Boeinga 747.



Većinom se kreće pod kontrolom autopilota, iako ljudske ekipe na tlu upravljaju određenim manevrima.



(FENA)