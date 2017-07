U jeki sve bržeg razvoja robotike u najrazvijenijim zemljama svijeta, u Pakistanu u jednom restoranu roboti već rade kao konobari.

Foto: AA

Roboti-konobari u restoran-piceriji u centru sjeveroistočnog pakistanskog grada Multana jedinstvena su atrakcija za domaće i strane turiste, a idejni tvorac robota-konobara je 24-godišnji Usame Aziz, sin vlasnika restorana, koji tu vrstu usluge namjerava proširiti i na druge restorane u zemlji i šire.



"Studij elektrotehnike na Nacionalnom univerzitetu u Islamabadu završio sam prije dvije godine i namjeravao sam ići u inozemstvo. Međutim, otac me je ohrabrio da ostanem tu i svoje znanje sam iskoristio kako bi pomogao ocu da razvije posao u restoranu. Ideju robota-konobara sam vidio u jednom kineskom filmu koji obrađuje tu temu", kazao je Aziz.



Za osam mjeseci predanog rada, iz radionice mladog inženjera na vlastitim nogama je prohodao robot-konobar težak 25 kilograma.



Takva usluga znatno je povećala promet u restoranu, pa vlasnik sada namjerava otvoriti čitav lanac restorana u Pakistanu, a, naravno, konobarisat će roboti.



"Prvo sam napravio tri robota i to me koštalo oko 5.500 dolara. Promet u restoranu već je veći za nekoliko puta od marta otkad roboti poslužuju goste. Trenutno u restoranu radi pet robota", kazao je Aziz.



Mladi inženjer je u razgovoru s novinarom AA dodao kako mu je drago da su najzadovoljniji gosti restorana djeca, koja uživaju u tome da narudžbe daju robotima i da ih oni i poslužuju.





(AA)